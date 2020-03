Ogromna kwota. Błaszczykowski pomaga w walce z koronawirusem

Jakub Błaszczykowski, reprezentant Polski, kapitan Wisły Kraków, niejednokrotnie udowadniał, że jest nie tylko wspaniałym piłkarzem, ale i wielkim człowiekiem. W tych niezwykle trudnych dla Polski, dla całego świata czasach, kolejny raz wykazał się sercem i hojnością.

Gdy większość kolegów po fachu podbija nogą papier toaletowy lub robi pompki w ogrodzie, Błaszczykowski – jak zwykle – daje dobry przykład. Założona przez niego fundacja "Ludzki Gest" przekazała właśnie 400 tys. zł na rzecz walki z koronawirusem – poinformowano na oficjalnym profilu organizacji na Facebooku.



Były kapitan reprezentacji Polski, rekordzista pod względem liczby występów z Orłem na piersi, znany jest ze swojej działalności charytatywnej. Ciężko doświadczony przez los (ojciec zabił matkę na jego oczach, od lat siedzi w więzieniu), doskonale rozumie potrzeby słabszych, bezbronnych, potrzebujących pomocy - przede wszystkim dzieci.



Błaszczykowski odwiedza szpitale i ośrodki, regularnie wspiera wszelkie mniej i bardziej spektakularne inicjatywy. Zwykle z dala od blasku fleszy. – Ci, którzy mają wiedzieć, że im pomagam, wiedzą to – tłumaczy.





Szanowni Państwo, walka z pandemią koronawirusa ma ogromny wpływ na życie nas wszystkich.

Zanim wprowadzono w Polsce stan nadzwyczajny, Błaszczykowski był pierwszym, który zabrał głos w sprawie pandemii, występując w imieniu wielu kolegów z boiska. Kapitan Wisły Kraków napisał list do prezesa PZPN, prosząc o zawieszenie rozgrywek Ekstraklasy.



„Po wielu przeprowadzonych rozmowach z kolegami zawodnikami i przedstawicielami wszystkich zawodów polskiej piłki zwracam się z gorącą prośbą do osób zarządzających naszym sportem w Polsce, o przemyślenie ostatnich decyzji związanych z kontynuowaniem rozgrywek najwyższych lig piłkarskich” – zaapelował za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Podkreślił, że w obliczu tak poważnego zagrożenia, jakim jest koronawirus, „na nas wszystkich spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność. Nie tylko za zdrowie samych zawodników i członków sztabów, ale także, a może nawet przede wszystkim, za ich rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia”.



Błaszczykowski wyraził przekonanie, że najlepszą decyzją byłoby zawieszenie rozgrywek na czas kilku tygodni. Do propozycji przychylił się Zbigniew Boniek, a tuż po nim - władze Ekstraklasy.



Z powodu pandemii koronawirusa, na świecie zmarło już ponad 10 tys. osób. Najwięcej – we Włoszech. Wśród zakażonych jest m.in. kolega Błaszczykowskiego z reprezentacji, Bartosz Bereszyński. W Polsce odnotowano na razie ponad 350 przypadków.

