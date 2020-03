Kościół Anglii wprowadza restrykcje podczas sakramentów

W trakcie epidemii koronawirusa w ślubach powinno uczestniczyć tylko pięć osób, czyli minimum, jakie jest wymagane dla jego ważności - para młoda, pastor i dwoje świadków, przy czym wszyscy poza parą młodą powinni zachowywać dystans – ogłosił Kościół Anglii.

Kościół Anglii poinformował, że ważne uroczystości, takie jak śluby czy pogrzeby, nadal mogą być przeprowadzane, ale muszą się odbywać zgodnie z rządowymi zaleceniami, by unikać kontaktów, które nie są absolutnie niezbędne.



Zgodnie z wydanymi w czwartek przez Kościół Anglii wytycznymi, śluby muszą być ograniczone do niezbędnego minimum pięciu osób, zaś rodzina, przyjaciele i znajomi pary młodej powinni śledzić ceremonię za pośrednictwem transmisji wideo. Ponadto udzielający ślubu pastor nie może dotykać obrączek ani rąk pary młodej.



Podobne zalecenia dotyczą chrztów, w których dopuszczony jest udział sześciu osób, czyli również niezbędnego minimum - chrzczonego dziecka, rodziców, rodziców chrzestnych i pastora. Pastor nie może jednak brać dziecka na ręce, a do ołtarza mogą podejść tylko rodzice, zaś chrzestni powinni zachować odpowiednią odległość.



Jednocześnie władze kościelne poinformowały, że udzielą wszelkiej pomocy wszystkim tym, którzy z powodu epidemii chcieliby przełożyć zaplanowany już ślub lub chrzciny.

Wcześniej, we wtorek Kościół Anglii ogłosił, że z powodu koronawirusa nabożeństwa z udziałem wiernych zostają zawieszone do odwołania; kościoły pozostaną otwarte - ale wierni muszą w nich przestrzegać zaleceń dotyczących zachowywania dystansu.W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarły dotychczas 144 osoby, zaś liczba zakażeń sięgnęła 3269.