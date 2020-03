Komendant główny PSP zadeklarował przekazanie respiratorów szpitalom

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak poinformował wszystkich wojewodów o gotowości bezzwrotnego i bezpłatnego przekazania szpitalom respiratorów, jeśli będzie taka potrzeba. Straż ma 157 takich urządzeń.

„Uwzględniając obecną sytuację związaną z rozwijającym się zagrożeniem chorobą COVID-19 zgłaszam możliwość przekazania wyżej wymienionego sprzętu (respiratorów) do Państwa dyspozycji” – napisał komendant w piśmie skierowanym do wszystkich wojewodów.



Państwowa Straż Pożarna posiada w swoich zasobach 157 pneumatycznych respiratorów transportowych, które mogą być oddane szpitalom.



Wojewodowie – jeśli zajdzie taka potrzeba – w sprawie liczby dostępnych respiratorów i sposobu ich przekazania powinni kontaktować się komendantem wojewódzkim PSP w konkretnym regionie.



Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 355, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 32 osób, o czym w czwartek wieczorem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu choroby umarło pięcioro pacjentów.

