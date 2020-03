Alarm w Iranie. Co 10 minut umiera chory na Covid-19

Co 10 minut w Iranie umiera osoba zakażona koronawirusem – alarmują władze tego kraju. Po Włoszech i Chinach to trzecie państwo na świecie co do liczby osób zmarłych w wyniki powikłań po wirusie. Sytuacja na miejscu jest dramatyczna ze względu na ogromne braki sprzętu, masek oraz rosnącą biedę.

Liczba osób, które zmarły w Iranie w wyniku koronawirusa, to obecnie 1284. Rzecznik miejscowego ministerstwa zdrowia napisał na Twitterze, że co 10 minut umiera chory pacjent, a co godzinę przybywa 50 zakażonych.



Jest ich już ponad 18 tys. Miejscowi lekarze pracują bez sprzętu i bez masek, a władze irańskie winią za taki stan amerykańskie sankcje, które zabraniają sprzedawania Iranowi leków i sprzętu medycznego.



W Iranie zamknięto szkoły, stadiony, odwołano modlitwy w meczetach, imprezy masowe, a władze apelują, aby nie świętować na powietrzu przypadającego właśnie nowego roku. Pojawiają się jednak informacje, że ludzie masowo lekceważą zalecenia i podróżują po kraju. Miejscowi lekarze przewidują, że jeśli sytuacja się nie zmieni, to w Iranie może umrzeć nawet 3 mln osób.



Tragiczna sytuacja spowodowała też, że wielu afgańskich uchodźców, którzy od lat są w Iranie, próbuje wydostać się z powrotem do ogarniętego wojną domową Afganistanu. Z powodu obawy o masowe zakażenia na wolność wypuszczono kilkadziesiąt tysięcy więźniów, w tym także zagranicznych więźniów politycznych.

źródło: IAR

Z okazji rozpoczynającego się właśnie perskiego nowego roku najwyższy przywódca duchowy ma ułaskawić kolejnych 10 tys. więźniów.Iran był pierwszym krajem Bliskiego Wschodu, gdzie odnotowano przypadek zakażenia koronawirusem. Chorobę przyniósł tam robotnik, który wrócił z Chin.