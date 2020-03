Gubernator Florydy nie zamknął plaż, na niektórych tłumy [WIDEO]

Mimo wzrastających w USA obaw przed koronawirusem, gubernator Florydy Ron DeSantis nie zamknął plaż, lecz wydał rozporządzenie zakazujące imprez powyżej 10 osób. Na stanowych plażach są więc tłumy.

DeSantis poinformował, że nie zdecydował się na odgórne zamknięcie plaż publicznych. Wprowadził natomiast zakaz imprez powyżej 10 osób i nakazał sklepom sprzedającym alkohol zmniejszyć podaż o połowę. Pozostawił jednocześnie lokalnym samorządom możliwość zamknięcia plaż.



Plaże nie zostały więc zamknięte na poziomie stanowym mimo tłumów m.in. w Clearwater Beach niedaleko Tampy.



Filmy z plażowiczami wzbudziły oburzenie w amerykańskich mediach społecznościowych. Młodszym osobom na Florydzie zapewniającym, że zagrożenie jest wyolbrzymione i należy się bawić, powszechnie zarzuca się ignorancję i beztroskę.

WATCH: Ft. Lauderdale Beach crowded with people with no care, DESPITE dire & grim projections of #coronavirus and US Senator Rick Scott & Miami Mayor in Self-Quarantine.



FLORIDA #StayHome this is RECKLESS behavior!pic.twitter.com/SmvQni3Zn6