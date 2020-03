Burmistrz zamknął parki z powodu zagrożenia koronawirusem. „Musimy zostać w domu”

Burmistrz Bari wygonił spacerowiczów z parku i zamknął wszystkie wejścia. Miało to związek z niebezpieczeństwem zakażenia się koronawirusem. – Zmuszacie mnie, aby go zamknął – powiedział do mieszkańców Antonio Decaro, włodarz miasta w południowo-wschodniej części Włoch.

Do zamknięcia największego miejskiego parku doszło 13 marca, po tym jak burmistrz Bari osobiście zauważył licznych spacerowiczów w mieście, mimo ogólnonarodowych zaleceń pozostania w domu z powodu epidemii koronawirusa.



Włochy odnotowały największą liczbę pozytywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Europie. W związku z zaistniałą sytuacją włodarz podjął decyzję o zamknięciu wszystkich parków i ogrodów w Bari, stolicy regionu Apulia.



Antonio Decaro powiedział mieszkańcom, że muszą pozostać w domu. – Nie możecie tu zostać. To niemożliwe. Przykro mi, ale musicie opuścić to miejsce. To jakieś zgromadzenie, nie możecie być tak blisko siebie. Wszyscy musimy pozostać w domu. To niebezpieczne – ostrzegał burmistrz.



Po wyproszeniu stamtąd wszystkich zamknął bramy do parku.



– Musimy respektować zasady dla naszego zdrowia. Wrócimy tu, aby świętować i uprawiać sport, obiecuję, ale teraz musimy stąd iść – dodał.

źródło: EBU, RAI

Decaro napisał w czwartek na Facebooku ostrzeżenie: „W razie gdyby nie było to jeszcze jasne: wychodzenie z domu jest absolutnie zabronione, jeśli nie jest powodowane koniecznością”. Pod komentarzem dodał zdjęcie z kilkoma osobami, które tego samego dnia zostały rozpoznane i zgłoszone karabinierom za złamanie prawa z powodu nieuargumentowanego wyjścia. Burmistrz dodał, że „teraz ryzykują aresztem do trzech miesięcy i grzywną do 206 euro”.