„Ostentacyjnie wyłamywali się z kwarantanny”. Do prokuratury skierowano 21 wniosków

Policja skierowała do prokuratury 21 spraw dotyczących najbardziej bulwersujących przypadków „ostentacyjnego wyłamywania się z kwarantanny”, poinformował na antenie TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jak dodał, zdecydowana większość osób objętych kwarantanną zachowuje się bardzo odpowiedzialnie i nie łamie jej zasad.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Mariusz Kamiński podkreślił w programie „Gość Wiadomości”, że od przestrzegania zaleceń i nakazów służb zależy nasze wspólne bezpieczeństwo i to, na jaką skalę rozprzestrzeni się epidemia. Poinformował, że z rygoru wyłamuje się poniżej 1 proc. osób objętych kwarantanną.



– Przystąpiliśmy do działań związanych z, niestety, karaniem tych osób. One mogą stanowić zagrożenie dla innych i nie możemy takiej sytuacji tolerować – mówił szef MSWiA. Zapowiedział, że wobec osób „ostentacyjnie łamiących kwarantannę będą prowadzone konsekwentne działania przez policję i inspektorów sanitarnych”.



Szef MSWiA przestrzegał także przed rozprzestrzenianiem nieprawdziwych informacji na temat koronawirusa. Jak mówił, do nich należą między innymi fałszywe pogłoski o zamykaniu miast.



Minister zdementował te doniesienia. Mariusz Kamiński podkreślił, że rząd i służby na bieżąco i w sposób przejrzysty informują obywateli o planowanych działaniach w ramach walki z epidemią i to jest wiarygodne źródło informacji.



– Chcemy zachować spokój społeczny, dyscyplinę społeczną i akceptację społeczną dla często twardych działań, które musimy podejmować, żeby ograniczyć zakres epidemii w naszym kraju – mówił rozmówca TVP Info.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, TVP Info

Szef MSWiA zapewnił ponadto, że policja i służby specjalne monitorują to, co się dzieje w sieci, namierzają osoby, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje i w odpowiednim momencie będą wobec nich „wyciągane daleko idące konsekwencje”.Dotychczas w Polsce stwierdzono 355 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 5 osób zmarło.