Terytorialsi na froncie walki z epidemią. Pomagają m.in. byłym żołnierzom AK

Terytorialsi są zaangażowani w działania, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa – taką informację otrzymaliśmy na adres twoje@tvp.info. Jak poinformowano w przesłanym przez rzecznika 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej komunikacie „żołnierze w tym trudnym okresie nie tylko wspierają wojewodów i władze samorządowe, ale również współpracują ze służbą lotniskową, pomagają kombatantom, a także dostarczają żywność i lekarstwa”.

Żołnierze z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej objęli opieką blisko 30 kombatantów Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych z terenu województwa mazowieckiego. Jak przekazano w komunikacie „żołnierze telefonicznie monitorują ich sytuację”.



Terytorialsi z 62. batalionu lekkiej piechoty z Radomia dostarczaj żywność i leki dla seniorów. Podobnie działają żołnierze z Płocka, którzy wspólnie z pracownikami Miejskiego Magazynu Żywności w Sierpcu rozwieźli już ok. 400 paczek, po 10 kg żywności dla osób potrzebujących oraz starszych z powiatu sierpeckiego. Żołnierze wspierają także stowarzyszenia, które dostarczają ciepłe posiłki do domów powstańców warszawskich mieszkających na terenie Warszawy.



Z kolei na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie cały czas w gotowości pozostają żołnierze 61. batalionu lekkiej piechoty z Grójca. Odpowiadają za gromadzenie i segregowanie kart lokalizacyjnych pasażerów, którzy przylatują do Polski, mierzą temperaturę na lotnisku. Pozostają do dyspozycji obsługi lotów czarterowych



Żołnierze ochotnicy zaangażowali się natomiast w pomoc przy rozładunku i dystrybucji materiałów aptecznych na terenie Warszawy. Oprócz tego od 20 marca żołnierze z różnych oddziałów będą oddawać krew, której jest za mało.





W walkę z koronawirusem jest też zaangażowanych ponad 1900 żołnierzy WOT. Dowództwo WOT uruchomiło zdalny punkt bezpłatnej całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego. Jak poinformowano jest to „ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa". Pod numeremmożna uzyskać wsparcie psychologiczne.