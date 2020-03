Liczba ofiar koronawirusa we Włoszech większa niż w Chinach [WIDEO]

Liczba zgonów we Włoszech z powodu koronawirusa przekroczyła bilans ofiar w Chinach. W obu tych krajach zmarło ponad 3 tys. chorych na COVID-19. W samej tylko Lombardii na północy Włoch odnotowano do tej pory blisko 20 tys. przypadków zakażeń i ponad 2 tys. ofiar śmiertelnych.

We Włoszech zarejestrowano 3405 ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2, co przewyższa liczbę zgonów w Chinach, epicentrum epidemii, gdzie zmarło 3245 osób. Według danych Obrony Cywilnej, ciągu 24 godzin we Włoszech odnotowano 427 zgonów, a 415 osób uznano za wyleczonych. Od środy liczba pozytywnych przypadków wzrosła o 4480, co daje obecnie 33 190 zakażeń w całym kraju.



Całkowita liczba przypadków – wraz z ofiarami i wyleczonymi – osiągnęła 41 035. W Lombardii, regionie najbardziej dotkniętym przez koronawirusa, w ciągu doby odnotowano 2171 nowych zachorowań na COVID-19, co daje łącznie 19884 przypadków; Zmarło 209 osób.



Przewodniczący regionu Lombardia Attilio Fontana powiedział, że „zbyt wielu ludzi kręci się po mieście”. Zapowiedział złożenie prośby do premiera Włoch Giuseppe Conte o zaostrzenie środków ostrożności. – Porozmawiam z prezesem Rady Ministrów, aby zrozumieć, co można zrobić w jak najkrótszym czasie – zapowiedział Fontana.



Na sytuację zwróciła mu uwagę chińska delegacja Czerwonego Krzyża, sugerując, że „środki są za mało surowe”.



– Nasi goście z Chin byli zaskoczeni, że zbyt wiele osób jest na ulicach; zbyt wielu korzysta z transportu publicznego; zbyt mało osób nosi maski ochronne – zaznaczył. Przewodniczący Lombardii powiedział, że zaostrzenie zasad powinno dotyczyć zahamowania działalności produkcyjnej oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej.

Costruita in tempi record, è quasi pronta la nuova #terapiaintensiva dell’Ospedale San Raffaele per i malati gravi di #COVID19. Grazie a tutti voi che avete partecipato donando un contributo.#FermiamoloInsieme pic.twitter.com/0h2ycuU7Vp — San Raffaele Milano (@SanRaffaeleMI) March 18, 2020

W Mediolanie, stolicy Lombardii trwają ostatnie prace nad przygotowaniem nowego oddziału intensywnej terapii szpitala San Raffaele. Decyzję o jego powstaniu podjęto ze względu na nagłą sytuację związaną z rosnącą potrzebą łóżek na takim oddziale. Jak podają włoskie media, nowa struktura powstaje w rekordowym czasie, bo w zaledwie kilkanaście dni.