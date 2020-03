„Niech Ronaldo i Messi znajdą lekarstwo na koronawirusa”. Rzekomy „cytat” to fejk

– Przeczytałem wypowiedź jednej ze specjalistek od medycyny i leków z Francji i pani profesor powiedziała tak: Płacicie miliony euro piłkarzom, 1800 euro specjalistom od spraw medycyny, to idźcie teraz do Messiego albo Ronaldo, niech wam stworzą lek na koronawirusa – twierdzi Witold Gadowski. To nieprawda. Krążący od kilku dni w sieci rzekomy „cytat” jest zmyślony.

Były dziennikarz TVN, a obecnie wiceprezes SDP, Witold Gadowski w swoim „Komentarzu Tygodnia” na Youtubie pochylił się nad kwestią przemysłu farmaceutycznego i piłkarskiego w kontekście globalnej walki z koronawirusa.



– Na koniec takie zdanie, które nie wiem, czy wam się spodoba, ale chodzi za mną od kilku dni. Otóż przeczytałem wypowiedź jednej ze specjalistek od medycyny i leków z Francji i pani profesor powiedziała tak: Płacicie miliony euro piłkarzom, 1800 euro specjalistom od spraw medycyny, to idźcie teraz do Messiego albo Ronaldo, niech wam stworzą lek na koronawirusa. Oczywiście jest to złośliwe, ale oddaje ducha dzisiejszego czasu – stwierdził Gadowski.



Publicysta posłużył się treścią krążącej w internecie popularnej grafiki, przy okazji zmieniając narodowość „specjalistki”, która miałaby wypowiedzieć takie słowa.



Problem w tym, że zdjęcie nie przedstawia żadnej „specjalistki od medycyny i leków z Francji” ani z Hiszpanii. Jest na nim Isabel García Tejerina, czyli hiszpańska minister rolnictwa. Takich słów jednak nigdy ani ona, ani nikt inny nie wypowiedział.



Jak powstają takie fejki? Tworzą je ludzie chcący albo świadomie szerzyć dezinformację, albo wprowadzić w błąd i wykpić znanych dziennikarzy lub polityków, którzy później będą fejka rozpowszechniać i komentować. Tak stało się również tym razem. Co ciekawe, ten sam Gadowski na swoim profilu na Twitterze namawia odbiorców, by nie wierzyli mediom i bez podania żadnych dowodów na tą tezę – prezentuje teorię spiskową, zgodnie z którą koronawirusa ktoś „zmajstrował”. Cieszy się ona dużą popularnością w Chinach, a oskarżane o stworzenie tego wirusa są oczywiście USA.

Nie wierzcie dziennikarzom mediów rządowych i opozycyjnych, wierzcie sobie i szukajcie prawdy na własną rękę, w niezależnych źródłach - jest ich trochę. To dziś najważniejsze. Pandemia nie może stac się stałym sposobem życia. Ktoś tego wirusa zmajstrował i musimy go znaleźć. — witold gadowski (@GadowskiWitold) March 19, 2020

Teoria ta została poddana weryfikacji przez międzynarodowy zespół naukowców, którzy na łamach czasopisma poinformowali, że wirus wywołujący chorobę COVID-19 „nie został sztucznie stworzony w laboratorium i ma naturalne pochodzenie”. Wyniki przeprowadzonych przez nich badań genomu wirusa nie wykazały żadnych nienaturalnych zmian, które mogłyby wskazywać, że doszło do genetycznej manipulacji.Każdego dnia przybywa fałszywych informacji dotyczących koronawirusa, dlatego specjalnie dla Państwa portal tvp.info na bieżąco monitoruje je, sprawdza, weryfikuje i prostuje. Prosimy Was również o zgłaszanie nam różnego rodzaju plotek i fałszywych informacji na ten temat i wysyłanie ich pod adres mailowy: twoje@tvp.info