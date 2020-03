Morawiecki dla CNN: Podjęte przez Polskę działania ws. koronawirusa przynoszą efekty

Zamknęliśmy granice, bo większość przypadków zakażeń pochodzi z zagranicy. Myślę niestety, że szczyt jeszcze przed nami; będziemy mieli prawdopodobnie kilka tysięcy przypadków, jeśli nie więcej – powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Richardem Questem na antenie telewizji CNN. Szef rządu był gościem programu „Quest Means Business”, w trakcie którego z brytyjskim dziennikarzem rozmawiał m.in. o pakiecie „tarczy antykryzysowej” i o tym, jak Polska radzi sobie z epidemią COVID-19.

Morawiecki wyraził przekonanie, że podjęte przez Polskę działania przynoszą efekty, bo liczba zakażeń jest mniejsza niż gdzie indziej.



Jak ocenił premier, epidemia koronawirusa to „wstrząs dla gospodarki”. Podkreślił jednak, że jako pierwszy kraj w Europie wprowadziliśmy rozwiązania, by ograniczyć przyrost kolejnych zakażeń.



Powołując się na układ z Schengen wskazał, że jako państwo członkowskie UE mieliśmy prawo do czasowego przywrócenia kontroli na granicach. Zdecydowaliśmy się na ten krok – kontynuował – bo zauważono, że większość nowych przypadków w Polsce to były osoby przybywające do kraju z zagranicy – z Włoch czy Hiszpanii.



W rozmowie z Richardem Questem wyraził przekonanie, że przedstawiony przez rząd plan ochrony gospodarki, choć kosztowny, jest niezbędny i okaże się skuteczny w walce ze skutkami koronawirusa.



Premier wyjaśnił, że kluczowe jest ochrona miejsc pracy i przedsiębiorstw, tak aby udało im się przetrwać trudny okres.

Jak wskazał Morawiecki, kryzys wywołany pandemią koronawirusa jest zupełnie inny od kryzysu finansowego z 2008 r., gdyż teraz – zauważył – przerwane zostały globalne łańcuchy dostaw w całej gospodarce światowej.

W czasie rozmowy poruszono także temat tzw. „tarczy antykryzysowej” – pakietu bezpieczeństwa dla polskiej gospodarki, zaprezentowanego w środę. Morawiecki zaznaczył, że ten ambitny plan o wartości blisko 10 proc. PKB kraju – rządowe szacunki mówią o 212 mld zł – ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników. Zabezpieczone miejsca pracy – uzasadnił – będą konieczne, by gospodarka i przedsiębiorcy mogli stanąć na nogi po ustąpieniu lub spowolnieniu pandemii.



Szef polskiego rządu wyraził nadzieję, że Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny będą w zdecydowany sposób działać, aby zapobiec gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Podkreślił, że wszystkie dotychczasowe działania chroniące gospodarki podejmowane są przez państwa członkowskie.



– Mam nadzieję, że Komisja Europejska użyje nowych funduszy do walki z tym kryzysem i jestem zadowolony z reakcji Europejskiego Banku Centralnego, który podjął działania bardzo zdecydowanie, skupując obligacje z rynku, ale także uruchamiając następną rundę LTRO, długoterminowego refinansowania operacji, co pomaga w utrzymaniu płynności – powiedział.



Dodał przy tym, że poruszał te kwestie w rozmowie z szefową KE Ursulą von der Layen, a co kilka dni spotyka się z innymi członkami Rady Europejskiej.