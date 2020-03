Wiceszef SLD chwali rząd. „Robią wszystko, by być dla ludzi. Nie pora na przepychanki”

W tej chwili nie powinniśmy się absolutnie zajmować krytyką rządu, tylko udzielaniem dobrych rad, jak ustrzec nasze społeczeństwo – ocenia europoseł Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący SLD. Polityk Lewicy na antenie Radia Szczecin mówiąc o działaniach gabinetu Mateusza Morawieckiego w czasie epidemii koronawirusa wyraził także opinię, że „rząd robi wszystko, by być dla ludzi i tak jest odbierany”.

Zdaniem wiceprzewodniczącego SLD rząd „robi to, co do niego należy”. Polityk zaznacza jednak – czy podjęte działania będą skuteczne, dopiero się przekonamy.



W radiowym wywiadzie Liberadzki pozytywnie wypowiedział się także o przedstawionym w środę przez premiera Morawieckiego pakiecie antykryzysowym dla polskiej gospodarki. Zdaniem europosła Lewicy „bardzo dobrze, że powstała taka inicjatywa”. Z drugiej strony – kontynuował Liberadzki – dobrze, że powstała na samym początku epidemii.



– Bo jak zresztą informuje nasz rząd, my wciąż jesteśmy na początku całego kryzysu, tej pandemii koronawirusa. Oczywiście dalej będzie weryfikowana, bo już pierwsze komentarza są takie, że jedni uważają, że to za mało, drudzy – że inni dostali za dużo i czują się pominięci. A zatem trzeba poczekać, jak to będzie się sprawdzać w praktyce. Zwłaszcza iż wachlarz podjętych działań jest bardzo szeroki – ocenił.

Liberadzki podkreślił, że politycy w tej chwili nie powinni zajmować się krytyką rządu.

– Nie pora, byśmy zastanawiali się, w jaki sposób żyć z krytyki rządu. Dlatego że innego rządu za pięć minut mieć nie będziemy, a społeczeństwo musi przeżyć – powiedział.



Przyznał przy tym, że gabinet Mateusza Morawieckiego „jest dla ludzi”. – Stara się, robi wszystko, by być dla ludzi i to prawda, tak jest odbierany – ocenił.



– Podkreślam: teraz, w momencie kryzysu, nie jest pora na przepychanki polityczne wewnątrz; pora na to, byśmy się razem skupili – dodał Liberadzki.



Głos wiceprzewodniczącego SLD, choć niezbyt popularny wśród polityków opozycji, wydaje się zgodny z opiniami wyborców. Co ciekawe, także coraz większa część elektoratu Koalicji Obywatelskiej ma pozytywne zdanie dotyczące działań w kontekście walki z koronawirusem – taką opinię wyraziło 62 proc. wyborców KO (wcześniej było to 37 proc.), którzy wzięli udział w badaniu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Z tego samego sondażu wynika, że ogółem działania rządu dobrze ocenia 71 proc. Polaków.