Kontrole graniczne: Policję wspierają setki żołnierzy

– W trakcie obecnej doby policję wspiera blisko 600 żołnierzy – poinformował Komendant Główny Policji. Gen. Jarosław Szymczyk w trakcie konferencji prasowej dotyczącej kontroli granic nie wykluczył, że wojsko wkrótce włączy się w kontrolę osób objętych kwarantanną. – Obecnie przygraniczne korki uległy zdecydowanej redukcji: na granicy litewskiej, czeskiej i słowackiej granice są już przejezdne, nie ma tam korków; w sposób zdecydowany ograniczyliśmy też korki na granicy niemieckiej – poinformował z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Na popołudniowym briefingu prasowym gen. Jarosław Szymczyk nie wykluczył, że wojsko wkrótce włączy się w kontrolę osób objętych kwarantanną. – Z uwagi na to, że liczba tych osób objętych kwarantanną rośnie lawinowo, prawdopodobnie również i w tym obszarze skorzystamy ze wsparcia żołnierzy, aby wspólnie dokonywać tych kontroli – zapowiedział.



Zastrzegł przy tym, że żołnierze nie będą wykonywać czynności, które ustawowo należą do policji. – To nie jest służba „zamiast”, tylko to jest służba „wspólnie”. To będą wspólne partole, czy to funkcjonariusz policji, czy Straży Granicznej i żołnierz np. na tych punktach, które zostały zamknięte na granicach wewnętrznych z UE – tam będziemy tę służbę pełnić wspólnie – i policjant, i żołnierz – wyjaśnił Komendant Główny Policji. Przekazał też, że podczas obecnej doby policję wspiera w tych czynnościach blisko 600 żołnierzy.



Gen. Szymczyk poinformował, że policja zbiera informacje na temat osób objętych kwarantanną, które potrzebują pomocy. – Skrupulatnie zbieramy informacje o tych potrzebach i przekazujemy je do właściwych instytucji, ale też zadajemy szereg pytań na temat stanu zdrowia, jeśli on się pogarsza, jeśli są jakieś niepokojące symptomy, również informujemy przedstawicieli inspekcji sanitarnej – powiedział szef policji.



Jak przekazał przez ostatnie osiem dni funkcjonariusze policji skontrolowali 83 tys. osób zobowiązanych do pozostania w kwarantannie, z czego w 600 przypadkach zaszło prawdopodobieństwo niestosowania się do wymogów kwarantanny.

– Co jest niezwykle budujące w zaledwie 600 przypadkach, a więc to jest zdecydowanie poniżej jednego procenta, musieliśmy wdrożyć pewne czynności wyjaśniające z uwagi na fakt, że zachodziło wysokie prawdopodobieństwo, że te osoby nie stosują się do obowiązku kwarantanny – powiedział Szymczyk.Z kolei Mariusz Kamiński przypominał, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, od niedzieli zamknięte zostały granice, co oznacza, że granice można przekraczać tylko w wybranych punktach. – 160 dotychczasowych przejść granicznych zostało zamkniętych. Są one całodobowo pilnowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz wojska – mówił szef MSWiA.

Minister przypomniał, że na przejściach otwartych trwa kontrola sanitarna oraz ścisła ewidencja osób przekraczających granice. – Ruch graniczny jest duży, wielu naszych obywateli chce wrócić do domu. To jest oczywiste, naturalne. W związku z tym dużym ruchem są na granicach korki. Zdajemy sobie sprawę, że jest to poważna uciążliwość – mówił Kamiński.



W związku z tym – poinformował szef MSWiA – w środę otwarto osiem dodatkowych przejść granicznych, w tym jedno przeznaczone do transportu zwierząt. – Działania, które przeprowadziliśmy, przyniosły efekty. Dzisiaj te korki zdecydowanie uległy redukcji – stwierdził. Jak dodał granice litewska, czeska i słowacka są już w pełni przejezdne i nie ma tam aktualnie korków. – W sposób zdecydowany ograniczyliśmy też korki na granicy niemieckiej – poinformował też Kamiński.



Także komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. Tomasz Praga przekazał, że kolejki na przejściach granicznych z Niemcami w Jędrzychowicach i Kołbaskowie udało się skrócić w czwartek do ośmiu godzin.



Według Pragi, udało się skrócić kolejki na granicach dzięki wprowadzeniu dodatkowych sił i zmianie organizacji ruchu. W związku z tym w Jędrzychowicach, gdzie w środę wieczorem kolejki sięgały 30 godzin, w czwartek czas oczekiwania na odprawę został skrócony do ośmiu godzin. Również na granicy w Kołbaskowie czas oczekiwania wynosił w czwartek osiem godzin.