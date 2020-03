Wałęsa mówi o bankructwie. „Moja żona Danuta wydaje 7 tysięcy miesięcznie”

– Miałem wiele wyjazdów zaplanowanych. Miałem lecieć do Włoch, Niemiec, USA i w inne miejsca i to mi wszystko padło niestety. I bankrutuję teraz – poskarżył się „Super Expressowi” Lech Wałęsa. Jak wyjaśnił były prezydent, każdy zagraniczny wykład oznacza dla niego przychód w wysokości od 10 tys. do 100 tys. euro.

Grafik wykładów Wałęsa miał ustalony na kilka miesięcy naprzód. Z powodu epidemii koronawirusa, która spowodowała zawieszenie komunikacji lotniczej i zamknięcie granic, musiał je odwołać i zostać w Polsce.



Strata honorariów oznacza oczywiście spadek dochodów, ale byt byłych głów państwa zabezpiecza prezydencka emerytura w wysokości 6 tys. zł miesięcznie.



– Za tyle nie dam rady się utrzymać, bo moja żona Danuta wydaje 7 tysięcy miesięcznie. Muszę zarobić przecież na utrzymanie siebie i żony – tłumaczył były prezydent dodając, że „za friko nie będzie przecież robił”, bo „za friko robił już przed 1989 r.”

Co więcej, domniemana rozrzutność pani Danuty Wałęsy to nie jedyny powód potencjalnych problemów finansowych. Lech Wałęsa musi wspierać „gnębionych”, jak się zdaje, chociaż nie wyjaśnia przez kogo, członków rodziny. – Mam dużą rodzinę, dużo wnuków, dzieci. Rozdaję im pieniądze, a jaki mam wybór? Gnębią moją rodzinę przecież – przypomniał.77-letni Wałęsa zapewnił, że koronawirusa się nie boi i pracuje normalnie, choć wolałby umrzeć „na placu boju, a nie na COVID19”.