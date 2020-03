Jachira krytykuje Kidawę-Błońską. „Powiedziała głośno to, co wielu polityków PO myśli po cichu”

Posłanka KO Klaudia Jachira stanęła w obronie prezydenta Andrzeja Dudy i skrytykowała kandydatkę PO na prezydenta Małgorzatę Kidawę-Błońską za to, że podczas pandemii skupia się na nagrywaniu internetowych wystąpień. – Doszło do sytuacji historycznej, aż się za głowę łapię. Czas umierać, zgadzam się z Jachirą. To pokazuje absolutny brak jedności w obozie opozycji. Jachira zdecydowała się powiedzieć głośno to, co wielu polityków PO myśli albo mówi po cichu. Kidawa-Błońska jest kandydatem po prostu słabym – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

– Od kilku dni słyszę, jak moje koleżanki i koledzy z ław poselskich narzekają, że prezydent jeździ po całej Polsce, odwiedza szpitale, przebiera się w mundury. Uważam, że jest to czysta hipokryzja z naszej strony. Po pierwsze dlatego, że gdyby siedział w Pałacu i nie wychodził, to byśmy mu zarzucali, że się schował, jest tchórzem i nic nie robi. Po drugie, absolutnie każdy na jego stanowisku wykorzystałby tę funkcję i robił dokładnie to samo – mówiła na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Jachira.



Później posłanka zwróciła się do kandydatki PO na prezydenta. – Pani marszałek, ma pani w sobie tyle empatii, jest pani tak ciepłą osobą. Proszę to wykorzystać – może trzeba ugotować obiad dla pracowników szpitala? Jest pani opiekunką pięknego czworonoga - może warto wyprowadzić inne psy z okolicy? Zamiast siedzieć przy zakurzonym biurku i mówić o solidarności, niech pani po prostu to zrobi, Zachęcam! – mówiła.



Czy wicemarszałek Kidawa-Błońska posłucha rad posłanki Jachiry? – Ja osobiście i wiele osób z Koalicji Obywatelskiej w taką pomoc się angażowało, więc nie wiem, o czym tutaj mowa. Nie chcę nikogo rozliczać. Uważam, że każdy powinien czuć wewnętrzną potrzebę, żeby pomóc innym ludziom. Politycy powinni zawiesić na kołku całą politykę dotychczasową i pomóc innym. Ja tak robię, z własnych pieniędzy kupuję produkty spożywcze, chodzę do osób, które do mnie dzwonią – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

Czy posłanka Jachira ma rację mówiąc o hipokryzji opozycji krytykującej prezydenta? – Każdy, kto siedzi w domu i widzi w telewizji prezydenta, który jedzie sprawdzać, czy dobrze jest rozlewany płyn do dezynfekcji, czy nie, bez środków zabezpieczających, jedynie w kasku na głowie, ma o tym swój pogląd. Uważam, że to nieroztropne i nieodpowiedzialne – odpowiedział Joński.



– Komentarz pani Jachiry jest głosem rozsądku, o który trudno byłoby ją podejrzewać. Kandydaci na prezydenta, w tym prezydent Andrzej Duda muszą uważać, aby nie przekroczyć pewnej bariery. W tej chwili uwaga opinii publicznej koncentruje się na tym, jak pomagać ludziom zagrożonym, zakażonym i starszym. Kampania zeszła na drugi plan. Pretensje do prezydenta Dudy, że wykonuje swoje obowiązki są gigantycznym nieporozumieniem. Ma rację pani Jachira w tym sensie, że jednak są sposoby robienia kampanii wyborczej, czy pokazywanie się wyborcom przez pomaganie ludziom – stwierdził europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.



– To, jakie wojenki są toczone w ramach Koalicji Obywatelskiej to nie jest temat, który powinien nas teraz zajmować. To w tym momencie kompletnie niepotrzebne. Każdy parlamentarzysta powinien się w tej chwili zajmować przygotowywaniem pakietu dla pracodawców i pracowników, a nie toczeniem dyskusji tylko i wyłącznie na własny temat – ocenił rzecznik PSL Miłosz Motyka.

Z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że 71 proc. Polaków dobrze ocenia działania rządu w kontekście walki z koronawirusem. Co ciekawe, pozytywne zdanie ma aż 62 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. W poprzednim badaniu dobrze działania rządu oceniało 37 proc. wyborców KO.



– Przy każdym kryzysie, który jest, polityka schodzi na dalszy plan. Tym bardziej w sytuacji, kiedy ludzie obawiają się o swoje życie, zdrowie swoich bliskich. Nikt w tej chwili nie patrzy na sondaże. Sam byłem zaangażowany wczoraj, żeby naszym sąsiadom pomagać. Nie rozmawialiśmy o polityce, tylko o aktualnej sytuacji. Mamy świadomość, że na tych kryzysach oczywiście partie rządzące mogą zyskiwać. Czasami mogą też tracić. Pamiętamy słynną powódź i wypowiedź byłego premiera. To nie czas na uprawianie polityki – skomentował sondaż poseł Joński.



– Wyniki tego sondażu nie zaskakują mnie, ponieważ na razie sytuacja wydaje się jeszcze być w miarę opanowana. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo epidemia postępuje i przypadków będzie więcej. Działania były podjęte spore i myślę, że większość Polaków to dostrzegła – stwierdziła posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.



– Wyborcy PO obserwują bezradność swoich liderów, którzy nie chcą walczyć z koronawirusem, tylko walczą z rządem. Walczą również z własnym elektoratem, który oczekuje wsparcia i pomocy, a nie hejtu, fake newsów, mało eleganckich wpisów w internecie. Wyborcy opozycji widzą, że rząd Mateusza Morawieckiego z prezydentem Andrzejem Dudą działają zgodnie z oczekiwaniami Polaków – powiedział poseł PiS Jan Mosiński.