Kyodo: W Wuhanie ze szpitali zwalniano niewyleczonych pacjentów

Chińskie władze zmanipulowały dane dotyczące zakażeń koronawirusem w Wuhanie – twierdzi japońska agencja prasowa Kyodo. Miało do tego dojść podczas wizyty w tym mieście prezydenta Chin Xi Jinpinga. Kyodo powołuje się na informacje jednego z tamtejszych lekarzy.

Przypuszczenia dotyczące zaniżania statystyk pojawiały się już wcześniej. Pracujący w Wuhanie lekarz uważa, że to właśnie od momentu wizyty prezydenta Xi w tym mieście, rozpoczęto wypisywanie ze szpitali osób, które w pełni nie wyzdrowiały.



Agencja Kyodo nie ujawnia nazwiska lekarza, na którego powołuje się w depeszy. Według niego przed przyjazdem przewodniczącego Xi Jinpinga do Wuhanu zmieniono kryteria klasyfikowania pacjentów.



Wypisywanie pacjentów ze szpitali rozpoczęto też na podstawie jeszcze mniej restrykcyjnych kryteriów niż oficjalne. Ponadto od czasu wizyty Xi w Wuhanie 10 marca poluzowano kryteria kwalifikujące podejrzane przypadki do testów na koronawirusa.



Według danych oficjalnych 18 marca po raz pierwszy od wybuchu epidemii w Wuhanie nie stwierdzono żadnego nowego przypadku zakażenia koronawirusem.

