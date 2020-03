„Dobrze by było znać stanowisko”. Poseł PO krytykuje bezczynność EPL ws. koronawirusa

„Dobrze by było znać stanowisko Europejskiej Partii Ludowej w sprawie dość dramatycznej sytuacji zdrowotnej w UE. Czekam” – napisał na Twitterze poseł na Sejm i były europoseł PO Bogusław Sonik. Wpis polityka skomentowali internauci.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W ironicznym wpisie poseł PO skomentował bezczynność największej europejskiej partii w sprawie epidemii koronawirusa. Sonik zadeklarował, że czeka na jakiekolwiek stanowisko EPL, której szefuje od kilku miesięcy Donald Tusk.



Wpis komentują internauci. „Może jakieś propozycje? Czy zostaje tylko szczucie na świetnie pracujący Rząd i Prezydenta...?”, „Przecież tu trzeba rozwiązywać realne problemy ludzi, a pan Donald nie jest od tego” – piszą komentujący.



„Panie przewodniczący Donald Tusk, w swoim liście napisał Pan pięknie: »We must pass it together«, ale tu jest konkretne pytanie. Będzie jakaś odpowiedź?” – zapytał przewodniczącego EPL szef portalu tvp.info Samuel Pereira.

Panie przewodniczący @donaldtusk, w swoim liście napisał Pan pięknie: "We must pass it together", ale tu jest konkretne pytanie.

Będzie jakaś odpowiedź? https://t.co/MI7lHoIhuz