„Hipokryzja i cynizm”. Jachira o postawie Kidawy-Błońskiej i KO w czasie epidemii [WIDEO]

Niefajnie się krytykuje swoich, ale czasem trzeba – przyznaje Klaudia Jachira. Posłanka Koalicji Obywatelskiej udostępniła w mediach społecznościowych nagranie, w którym krytykuje polityków swojego ugrupowania za postawę w czasie epidemii koronawirusa. Nie zabrakło też ostrych słów pod adresem wicemarszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki KO na prezydenta. Zdaniem Jachiry narzekanie na aktywność Andrzeja Dudy to „hipokryzja” i „cynizm”.

Na wstępnie nagrania kontrowersyjna posłanka KO podkreśla swój stosunek do obecnej władzy, którą – jak wskazuje – uważa za „antydemokratyczną”. Dodaje jednak, że dziś chce poruszyć inny temat.



– Dziś będzie o nas, o opozycji. Od kilku dni słyszę, jak moje koleżanki i koledzy z ław poselskich narzekają, że prezydent (Andrzej Duda – red.) jeździ po całej Polsce, odwiedza szpitale, przebiera się w mundury i tak dalej. Uważam, że to czysta hipokryzja z naszej strony – mówi Jachira.



Jak wyjaśnia, „po pierwsze dlatego, że gdyby siedział w Pałacu (Prezydenckim) i nic nie robił, to byśmy mu zarzucali, że się schował, jest tchórzem i nic nie robi”. Po drugie zaś – kontynuuje – ponieważ „każdy, absolutnie każdy na jego stanowisku wykorzystałby tę funkcję i robił dokładnie do samo”.



Klaudia Jachira wskazuje także na zbliżający się termin wyborów prezydenckich, stąd, jej zdaniem, wytykanie aktywności głowie państwa jest „zwykłym cynizmem”. – Dobrze wiecie, (…) po prostu – podkreśla posłanka.

W dalszej części nagrania wygłasza apel do kandydatów opozycji na prezydenta, by nie przerywali kampanii i „udowodnili, że nadają się na bycie prawdziwym prezydentem”. – Gdzie jesteście i co robicie? Dlaczego nagle zniknęliście? Myślę, że macie, mam nadzieję, chwilowy kryzys – ocenia.Z tego powodu Jachira przygotowała kilka rad dla każdego kandydata, w tym także Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, startującej z poparciem KO.

– Pani marszałek, ma pani w sobie tyle empatii, jest pani tak ciepłą osobą; często widzimy uśmiech na pani twarzy. Proszę to wykorzystać – apeluje. Dalej podpowiada, że być może „trzeba ugotować obiad dla pracowników szpitala czy lekarzy”, lub „skoordynować ogólnopolską akcję” wyprowadzania psów w okolicy.



– Zamiast siedzieć przy zakurzony biurku i mówić o solidarności, niech pani po prostu to zrobi. Wiem, że pani to potrafi, zachęcam – konkluduje Jachira.



Warto przypomnieć, że kontrowersyjna posłanka Koalicji Obywatelskiej jest nowicjuszką w ławach poselskich. Do Sejmu dostała się po raz pierwszy w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, startując z 13. miejsca. Uzyskała 6 434 głosów, a mandat w dużej mierze pomógł jej zdobyć bardzo dobry wynik właśnie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, liderki listy – która zebrała wówczas ponad 30 proc. wszystkich głosów w okręgu warszawskim.



Wicemarszałek Sejmu kilkukrotnie zabierała głos w sprawie kontrowersyjnych, często skandalicznych wypowiedzi młodej posłanki swojego ugrupowania. Pytana o nie przez dziennikarzy przyznała, że Jachira jest „problematyczna”, a jej temperament ciężko pochwalić.