Podczas kwarantanny nie tylko nauka. Resort cyfryzacji zachęca uczniów do tworzenia gier

Tworzenie gier komputerowych jako sposób na nudę – Ministerstwo Cyfryzacji i Fundacja Teatrikon z Lublina zachęcają uczniów, by pozostali w domach, a czas wolny od nauki wykorzystali na aktywność w internecie, dokładnie na portalu grarantanna.pl.

– Grarantanna łączy rozrywkę i rozwój uczniów – powiedział Darek Figura z Fundacji Teatrikon. – Stawiamy na gry, które w jakiś sposób odnoszą się do wiedzy i umiejętności szkolnych, a także na to, żeby te działania sprzyjały spotykaniu innych osób. Służą do tego sesje fabularne online – dodał Figura.



Poprzez Grarantannę można się też dowiedzieć, jak lepiej przeprowadzić zajęcia edukacyjne online lub, jak samemu zaprojektować grę.



Portal powstał po tym, jak minister cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedział, że uczniowie powinni przerwę w szkole wykorzystać także w sposób ciekawy, inspirujący i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zagórski dodał wówczas, że w tym celu resort przygotowuje dla uczniów możliwość tworzenia gier przez internet.

