Koronawirus i książki. Największa biblioteka cyfrowa w kraju notuje wzrost zainteresowania

Odkąd zamknięte są biblioteki i księgarnie, uczelnie i szkoły, a także instytucje kultury i częściowo zakłady pracy, rośnie zainteresowanie POLONĄ. Największa biblioteka cyfrowa w Polsce notuje 10-krotny wzrost użytkowników dziennie.

– Nie ma takiej biblioteki w Polsce, w której jednocześnie siedziałoby przy biurkach dwa i pół tysiąca czytelników, a tak właśnie bywa w Polonie w ciągu dnia. I to jest ogromne szczęście, że posiadamy taki zasób, z którego możemy korzystać i to jest też szansa dla wszystkich tych, którzy teraz mają trochę więcej czasu: mogą nie tylko czytać zawodowo, ale też dla przyjemności – mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.



Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA to obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie. Placówka udostępnia bezpłatnie w internecie 3 miliony obiektów cyfrowych: książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych.



Biblioteka Narodowa zachęca też do lektury i pobierania e-booków w formatach MOBI lub EPUB z POLONY. Wszystkie tytuły są udostępniane bezpłatnie.

