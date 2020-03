„Transport grozy”. Wojskowe ciężarówki wywożą ciała ofiar epidemii

Wojskowe ciężarówki zaczęły wywozić trumny z ciałami zmarłych z Bergamo na północy Włoch, ogniska epidemii koronawirusa, do innych miast w celu poddania ich kremacji. Mieszkańcy publikują porażające zdjęcia.

Nocne zdjęcia kolumny pojazdów media określają jako jeden z najbardziej przerażających obrazów. W pierwszym takim „transporcie grozy” – jak go określono – wywieziono 60 trumien.



Przewiezienie ciał do innych miast w celu przeprowadzenia kremacji jest konieczne, bo służby w Lombardii nie są w stanie wykonać wszystkich tych czynności. Brakuje też miejsc w kostnicach w rejonie Bergamo.



W ostatnich tygodniach zmarło tam około 500 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.



Najnowszy bilans koronawirusa we Włoszech to prawie 3 tysiące zmarłych i ponad 35 tysięcy przypadków zakażeń.

