Glebogryzarka poprzebijała mu nogi. Uwalniano go kilkadziesiąt minut

Do makabrycznego wypadku doszło w powiecie nyskim. Nogi mężczyzny wkręciły się w glebogryzarkę. Strażacy przez kilkadziesiąt minut usiłowali uwolnić nogi poszkodowanego z żelaznego uścisku maszyny ogrodniczej.

Jak informuje TVP3 Opole, do zdarzenia doszło w czwartek w Wierzbiu w powiecie nyskim.



– Części maszyny poprzebijały, wykręciły nogi poszkodowanego. Naszym zadaniem było wycięcie metalowych elementów i uwolnienie poszkodowanego, co było bardzo trudne – relacjonują strażacy z OSP Łambinowice, którzy prowadzili akcję.



W końcu po długiej walce udało się uwolnić poszkodowanego. W ciężkim stanie przewieziono go śmigłowcem LPR do szpitala.

