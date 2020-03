Pacjent zastrzelony karetce

Tragiczny finał awantury w hotelu w Charlotte w amerykańskim stanie Północna Karolina. Jeden z uczestników został zastrzelony, gdy już znajdował się pod opieką medyków.

Do incydentu doszło w środę około godziny 4 nad ranem w hotelu Days Inn. Strażnik zgłosił, że doszło do awantury, w której uczestniczyło przynajmniej pięć osób.



Na miejsce przyjechała policja, wezwano również ambulans, którego załoga zajęła się jednym z mężczyzn mającym problemy z oddychaniem.



– Pacjent spytał, czy może mu towarzyszyć kolega; wówczas do karetki wszedł mężczyzna. Medyk go wyprosił, ale ten po chwili wrócił i kilkakrotnie strzelił w kierunku pacjenta – przekazał rzecznik policji hrabstwa Mecklenburg.



Raniony mężczyzna zginął na miejscu. Nikt inny nie odniósł obrażeń.



Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie zdarzenia. Na razie nie poinformowano, jaka była przyczyna strzelaniny, nie ujawniono również tożsamości ofiary ani napastnika.

