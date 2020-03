Dziesiątki zmarłych w domach seniora. Wszczęto dochodzenia

Ponad 70 seniorów zmarło w marcu w związku z koronawirusem w domach spokojnej starości w Hiszpanii – wynika z danych regionalnych służb medycznych. Rodziny zmarłych oskarżają władze placówek opiekuńczych o zaniedbania i brak prewencji w walce z epidemią.

Według publicznej telewizji TVE śledztwo wszczęte przez prokuraturę w Madrycie w sprawie zgonów w stołecznym domu seniora Monte Hermoso jest jednym z kilku dochodzeń prowadzonych w sprawie śmierci pensjonariuszy takich placówek w Hiszpanii.



Dochodzenia w sprawie licznych zgonów w domach spokojnej starości prowadzone są między innymi także na terenie wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha, w Katalonii, a także w Kraju Basków.



Dotychczas najwięcej zgonów na koronawirusa, 19 przypadków, potwierdzono w Monte Hermoso. W dwóch innych placówkach dla seniorów, także zlokalizowanych we wspólnocie autonomicznej Madrytu, władze regionu potwierdziły już co najmniej 11 innych ofiar śmiertelnych Covid-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa.



Dochodzenie w sprawie zgonów z powodu koronawirusa i licznych zakażeń prowadzone jest również w baskijskim mieście Vitoria. Do środowego popołudnia w znajdującym się tam domu seniora Sanitas San Martin potwierdzono osiem zgonów.

W Hiszpanii do czwartku rano zanotowano blisko 600 zgonów w związku z koronawirusem oraz prawie 14 tys. zakażeń. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stołecznej aglomeracji, gdzie według szacunków lokalnych służb sanitarnych średnio co 16 minut umiera jeden z zainfekowanych koronawirusem pacjentów.Z powodu szybko rosnącej liczby zakażeń w czwartek zaczęto przyjmować pacjentów w zaadaptowanym dla chorych Ayre Gran Hotelu w Madrycie. W placówce tej przebywać będzie ponad 360 pacjentów z lekkimi objawami zakażenia.Czterogwiazdkowa placówka hotelowa znajduje się w bliskim sąsiedztwie szpitala Gregorio Maranon, w którym hospitalizowanych jest kilkuset chorych na Covid-19, w tym pacjenci w stanie ciężkim.