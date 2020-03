Minister zdrowia: 20 nowych przypadków zakażeń

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o 20 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą 13 osób z woj. dolnośląskiego, trzech osób z woj. kujawsko-pomorskiego, dwóch z woj. podkarpackiego i po jednej osobie z woj. lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 325 w tym pięć zmarłych.

Prezydent: Sytuacja jest trudna Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni zaopatrzenie w środki ochrony osobistej będzie się poprawiało; uruchamiamy także kolejne możliwości...

Jak podkreślił na konferencji prasowej minister zdrowia, od rana zakażenie koronawirusem wykryto u 38 nowych osób. – Mamy w sumie 325 osób, które mają potwierdzony wynik, czyli od rana zakażonych jest 38 nowych osób. Spodziewamy się, że te liczby będą jeszcze dzisiaj wzrastały – powiedział.



– Działania polskiej policji, funkcjonariuszy kontrolujących osoby w kwarantannie, przebiegają niezwykle sprawnie, za co dziękuję funkcjonariuszom i sanepidowi – służbom sanitarnym. 32 tysiące osób było skontrolowanych i znowu te dane potwierdzają się dzień po dniu – ponad 99 proc. osób było obecnych w miejscu kwarantanny. To znaczy, że to naprawdę działa i naprawdę Polacy respektują warunki kwarantanny – powiedział.



Dodał, że ZUS uzyska dostęp do list osób w kwarantannie, aby urzędnicy ZUS mogli zweryfikować osoby mające otrzymać zasiłki.

źródło: portal tvp.info

– Wiemy, że w Polsce mamy substancję, która może wspomagać – takie są pierwsze doniesienia. Oczywiście nie mamy jeszcze pewnych danych klinicznych, nie było wykonywanych pełnych badań klinicznych – ale wiemy o Arechinie, że on jest dopuszczony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych – mówił minister.– Dzisiaj rozdysponowaliśmy 6,5 tys. opakowań Arechinu do szpitali zakaźnych, do szpitali jednoimiennych, po to by personel wykorzystywał ten potencjał, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Jest on dopuszczony, można go stosować tam, gdzie jest potrzeba – dodał Szumowski.