Sztab Andrzeja Dudy zebrał 2 mln podpisów poparcia

Sztab wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy zebrał ponad 2 mln podpisów poparcia pod jego kandydaturą; w czwartek listy z podpisami zostaną złożone w Państwowej Komisji Wyborczej – poinformowali szef sztabu wyborczego Joachim Brudziński i szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Prezydent: Sytuacja jest trudna Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni zaopatrzenie w środki ochrony osobistej będzie się poprawiało; uruchamiamy także kolejne możliwości... zobacz więcej

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać 100 tys. podpisów; jest na to czas do 26 marca.



Podczas konferencji Brudziński i Sobolewski podziękowali za zaangażowanie wolontariuszom, działaczom PiS oraz partnerom w ramach Zjednoczonej Prawicy – Solidarnej Polsce i Porozumieniu Jarosława Gowina. Brudziński „zameldował” także prezydentowi Andrzejowi Dudzie: „Daliśmy radę i damy radę”.



Sobolewski przypomniał, że akcja zbierania podpisów rozpoczęła się w połowie lutego, a zostają one złożone w połowie marca. – W miesiąc udało się zebrać ponad 2 mln podpisów poparcia. Z tą liczbą podpisów poparcia udaję się za chwilę do Państwowej Komisji Wyborczej w celu zarejestrowania kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy – mówił.



Polityk wyróżnił okręg świętokrzyski, gdzie zebrano blisko 100 tys. podpisów. – Można powiedzieć, że ten okręg mógłby sam zarejestrować kandydata – podkreślił.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

Na początku lutego PiS zapowiadało, że komitet wyborczy Andrzeja Dudy stawia sobie za cel zebranie większej liczby podpisów niż pięć lat temu. Wówczas do PKW trafiło ich ponad 1,5 mln.Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.