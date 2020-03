Ginekolog ma koronawirusa, przyjmował pacjentki. To ponad 100 kobiet

Poznański sanepid objął kwarantanną 141 pacjentek ginekologa, u którego wykryto koronawirusa. Ostateczna liczba kobiet, które miały kontakt z chorym, jeszcze nie jest znana. Lekarz od niedzieli jest hospitalizowany w poznańskim szpitalu zakaźnym.

Prezydent: Sytuacja jest trudna Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni zaopatrzenie w środki ochrony osobistej będzie się poprawiało; uruchamiamy także kolejne możliwości... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska przekazała, że na razie sanepid nie ma wyników testów na obecność koronawirusa przeprowadzonych u kobiet poddanych kwarantannie. – Na razie prowadzimy tylko wywiady epidemiologiczne i weryfikujemy – zaznaczyła.



– 141 pacjentek, które miały kontakt i do których dotarliśmy zostało objętych kwarantanną. To jest liczba na dziś, będziemy dalej prowadzić wywiady epidemiologiczne i weryfikować – powiedziała. Dodała, że ostateczna liczba kobiet, które miały styczność z chorym lekarzem powinna być znana w piątek lub najpóźniej w poniedziałek.



We wtorek „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że 60-letni ginekolog z Poznania ze zdiagnozowanym zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 jest od niedzieli hospitalizowany w szpitalu zakaźnym przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Stan mężczyzny określono jako ciężki; lekarz został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.



Według publikacji ginekolog miał przyjmować pacjentki w swoim gabinecie i prywatnej przychodni na terenie Poznania.



„Wiadomo, że był na urlopie w Austrii, z którego wrócił 7 marca (w Austrii trwała już wtedy epidemia). W ubiegłym tygodniu przyjmował pacjentki. Miał poczuć się źle dopiero w miniony piątek i zostać w domu. W niedzielę jego stan się pogorszył. Z objawami zapalenia płuc zgłosił się do szpitala” – podano w artykule. Dodano, że w tym samym szpitalu z powodu podejrzenia koronawirusa hospitalizowana jest żona mężczyzny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W czwartek potwierdzono 14. przypadek zarażenia koronawirusem na terenie Wielkopolski. Do tej pory jedna zakażonych osób zmarła. Według danych przekazanych w środę przez Wielkopolski Urząd z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 106 osób w całym regionie. Poddanych kwarantannie zostało 1425 osób, zaś 2561 objęto nadzorem epidemiologicznym.