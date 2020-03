Fani „Przyjaciół” musza się uzbroić w cierpliwość. Specjalny odcinek przełożony

W maju na platformie streamingowej HBO Max miał pojawić się specjalny odcinek sitcomu wszech czasów „Przyjaciele”. Premiera nie dojdzie do skutku z powodu odwołania zdjęć do tego odcinka, które były zaplanowane na przyszły tydzień. Powodem odwołania nagrania jest rosnące ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Miało to być wydarzenie bez precedensu. Cała szóstka serialowych przyjaciół: Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow i Matt LeBlanc miała po raz pierwszy oficjalnie spotkać się razem na planie wspominkowego programu.



Miał on powstać z okazji zakupu przez HBO Max wszystkich sezonów serialu „Przyjaciele” i ich premiery na tej właśnie platformie. Prawa do emisji serialu w Stanach Zjednoczonych zostały zakupione za 400 milionów dolarów. HBO Max w pokonanym polu zostawił Netfliksa.



Ostatni odcinek „Przyjaciół” został wyemitowany 6 maja 2004 roku. Teraz aktorzy mieli spotkać się razem w miejscu, gdzie powstawał, czyli na mieszczącej się w Burbank i należącej do studia Warner Bros. scenie dźwiękowej Stage 24. W specjalnym programie mieli wrócić wspomnieniami do czasu pracy na planie serialu i opowiedzieć, jak zmienił ich życie.



Informacja o powstaniu specjalnego odcinka „Przyjaciół” rozpaliła wyobraźnię fanów tego serialu na całym świecie. Po dziś dzień „Przyjaciele” uznawani są za najlepszy sitcom wszech czasów.

źródło: pap

Zapowiedź ponownego spotkania jego bohaterów: Rachel, Rossa, Moniki, Chandlera, Phoebe i Joeya wzbudziła wiele spekulacji na temat tego, czego można spodziewać się po takim odcinku. Trudno jednak liczyć na coś więcej niż garść wspomnień związanych z serialem.Nie zmienia się nic w kwestii planowanego na maj startu platformy HBO Max w Stanach Zjednoczonych. W 2020 roku będzie ona również dostępna na terenie Ameryki Łacińskiej. W 2021 roku ma pojawić się w niektórych rejonach Europy. W ofercie platformy znajdą się oryginalne produkcje jak również propozycje z szerokiej oferty koncernu mediowego WarnerMedia.