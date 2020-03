Premier o epidemii: Wyjdziemy z tego wzmocnieni

Coraz więcej szkół – blisko 80 proc. – korzysta już ze zdalnych mechanizmów zlecania zajęć i weryfikacji wiedzy u uczniów – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. – To świadczy o zdolności naszego społeczeństwa do absorpcji tych trudnych zmian – ocenił.

Około godziny 11 zakończyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Morawieckiego. Tematem posiedzenia były działania związane z walką z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.



Podczas konferencji prasowej szef rządu podziękował nauczycielom, rodzicom i młodzieży za otwarcie na zdalne nauczanie.



– Widzimy doskonale, że musimy radzić sobie z okolicznościami, których nikt się jeszcze miesiąc temu nie spodziewał. Żadne państwo nie ubezpiecza się przecież na okoliczność uderzenia meteorytu w ziemię, a koronawirus był tego rodzaju meteorytem – ocenił.



– Znajdujemy ścieżki do realizacji pewnych funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych, które są bezpieczne i podtrzymują izolację w państwie – to bardzo ważne i świadczy o zdolności naszego społeczeństwa do absorpcji tych trudnych zmian – wskazał Morawiecki.

Od poniedziałku do 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju są zamknięte – nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem między innymi tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy.

Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Wprowadzono je w ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.



Szef rządu mówił również o problemach z ruchem granicznym.



– Od środy udało nam się, wprowadzając odpowiednie procedury, zmieniając organizację pracy, rozładować kolejki na granicy zachodniej, na granicy południowej – na granicy z Czechami, Słowacją nie ma kolejek samochodów, samochodów ciężarowych, natomiast znacząco skróciły się kolejki na granicy zachodniej z Niemcami i będziemy robić wszystko, żeby w najbliższych kilku, kilkunastu godzinach ruch odbywał się już bez przeszkód – zapewnił Morawiecki.



Premier podkreślił, że zamknięte granice dla obcokrajowców są po to, aby nie dopuszczać dopływu nowych pacjentów z koronawirusem.



– Wiemy, widzimy to wyraźnie po wywiadzie z pacjentami, po kwarantannach, że bardzo wiele osób przybywało z zagranicy i zachowując się w sposób nieodpowiedzialny rozsiewało koronawirusa, powodując przyrost zachorowań – zaznaczył.



Morawiecki pochwalił również osoby poddane kwarantannie. – Dziękuję za to, że 99,5 proc. osób trzyma się zasad tej kwarantanny. To jeden z najlepszych wskaźników w Europie. Dzięki tej dyscyplinie myślę, że wyjdziemy z tego wzmocnieni i będziemy mogli odbudować gospodarkę po okresie przymrożenia – dodał.