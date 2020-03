62 proc. wyborców KO dobrze ocenia działania rządu w walce z koronawirusem

71 proc. Polaków dobrze lub bardzo dobrze ocenia działania rządu w walce z epidemią koronawirusa. Pozytywnie o nich wypowiada się także większość wyborców Koalicji Obywatelskiej – wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Na zlecenie portalu wPolityce.pl respondenci odpowiadali pracowni Social Changes na pytanie: „Jak ocenia Pani/Pan działania polskiego rządu w sprawie koronawirusa (COVID-19)?”. Wyniki opublikowano w czwartek.



„Zdecydowanie pozytywnie” działania rządu ocenia 29 proc. badanych, a 42 proc. „raczej pozytywnie”. Według portalu, oznacza to wzrost ocen pozytywnych w ciągu ostatniego tygodnia o 23 punkty procentowe.



Zdaniem 5 proc. ankietowanych działania rządu należy ocenić „zdecydowanie negatywnie”, a 13 proc. „raczej negatywnie”. Według portalu, suma ocen negatywnych spadła w porównaniu z poprzednią falą badań o 6 punktów procentowych. 11 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie mam zdania”, co oznacza spadek o 17 punktów.



Portal zaznaczył, że pozytywnie o działaniach rządu wypowiada się nie tylko 86 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale także 62 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, podczas gdy w poprzednim badaniu działania rządu dobrze oceniało 37 proc. wyborców KO.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 13 do 17 marca. Zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1065.

