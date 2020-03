Prezydent: Sytuacja jest trudna

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni zaopatrzenie w środki ochrony osobistej będzie się poprawiało; uruchamiamy także kolejne możliwości produkcyjne u nas w kraju – mówił prezydent Andrzej Duda po zakończeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Prezydent poinformował, że podczas posiedzenia Zespołu rozmawiano m.in. o problemach związanych z zaopatrzeniem w środki ochrony osobistej.



– Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni to zaopatrzenie będzie się poprawiało. Uruchamiamy także kolejne możliwości produkcyjne u nas w kraju – powiedział Andrzej Duda.



Jak dodał, podczas spotkania poruszono też temat tarczy antykryzysowej. – To 212 mld zł – ogromna kwota, którą będziemy się starali w sposób mądry rozprowadzić tak, żeby rzeczywiście pomóc pracownikom, przedsiębiorcom, ochronić także polską gospodarkę – mówił.



Prezydent zwrócił uwagę, że sytuacja, „jak wszyscy doskonale wiedzą, jest trudna”. – Nie wiadomo, jak długo potrwa ten stan, z którym borykamy się obecnie. Należy liczyć się z tym, że zachorowań będzie więcej, bo tak to wygląda w innych miejscach na świecie. My oczywiście robimy wszystko, aby temu zapobiec – zadeklarował Andrzej Duda.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

– Uczynimy wszystko, co tylko możliwe, żeby w jak największym stopniu Polskę i nasz poziom życia zabezpieczyć przed skutkami tego, co w tej chwili się dzieje. Wszystko, dosłownie wszystko. Będziemy szukali wszelkich możliwych rozwiązań ku temu; dzisiaj zakładamy program, ale oczywiście on może ulegać modyfikacjom i będzie ulegał – jeżeli to będzie konieczne, wzmocnieniu, intensyfikacji, zwiększeniu. Musimy być elastyczni – powiedział prezydent.