Krzyczeli, że mają koronawirusa, opluli kobietę

Do jednego z poznańskich sklepów spożywczych weszło dwóch mężczyzn. Oznajmili, że mają koronawirusa, po czym opluli ekspedientkę. Ujęli ich policjanci w specjalnych kombinezonach.

Trwa epidemia koronawirusa. W Polsce jest już ponad 300 zakażonych, zmarło pięć osób. W Wielkopolsce jest 14 zarażonych. To właśnie w stolicy tego regionu Poznaniu doszło dwa dni temu do niecodziennego zdarzenia.



Do jednego ze sklepów przy ulicy Powstańców Wielkopolskich weszło dwóch mężczyzn, zachowywali się agresywnie.



– Grozili ekspedientce i mówili jej, że mają koronawirusa. Kobieta wezwała ochronę, która ich ujęła – mówi portalowi epoznan mł. insp. Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji.



– Na miejsce natychmiast po zgłoszeniu wysłani zostali funkcjonariusze – między innymi Grupa Realizacyjna KMP Poznań w odpowiednich strojach ochronnych. Mężczyźni zostali zatrzymani – dodaje. Będą z nimi prowadzone dalsze czynności – kończy.

To mówicie, że ogólnie bida i nie ma strojów zabezpieczających służby przed koronawirusem?

To patrzcie.

Polska Policja w akcji. 👏👏 pic.twitter.com/ujaTWiRNrU — 10 murzynków® (@10murzynkow) March 19, 2020

