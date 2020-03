Kończy się zapas maseczek. Szpitale produkują je z materiałów biurowych

Z powodu wyczerpujących się zapasów maseczek ochronnych szpitale w stanie Waszyngton zaczęły wytwarzać je z materiałów biurowych. Do produkcji wykorzystywane są m.in. arkusze winylowe, pianki i taśmy przemysłowe – informuje na swojej stronie internetowej amerykański dziennik „New York Post”.

Jak donosi „NYP”, prototypy maseczek z materiałów biurowych zostały zaprojektowane przez ekspertów od chorób zakaźnych z organizacji medycznej Providence St. Joseph Health.



Przedstawiciele administracji poinformowali, że materiały potrzebne do produkcji kupili w sklepach i w hipermarketach sieci Home Depot. Linie montażowe uruchomiono we wtorek. Produkcją maseczek zajmują się wolontariusze.



Według przedstawicieli Providence St. Joseph Health, zapasy tradycyjnych maseczek ochronnych mogą skończyć się w stanie Waszyngton w ciągu kilku dni. W tej sytuacji niezwykle przydatne okazują się zwłaszcza przezroczyste arkusze winylowe.



Niedawno wiceprezydent USA Mike Pence wezwał firmy budowlane do przekazania maseczek ochronnych szpitalom i ośrodkom zdrowia. Dotąd w stanie Waszyngton stwierdzono ponad 1 tys. przypadków zakażenia koronawirusem oraz 55 zgonów.

