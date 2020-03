„Cudowny kurczak” może wyjaśnić, dlaczego ptaki przetrwały zagładę dinozaurów

Fragmenty szkieletu prehistorycznego ptaka z czasów dinozaurów zidentyfikowali naukowcy angielskiego Uniwersytetu w Cambridge. Ocenia się, że mógł być on spokrewniony z dzisiejszymi kurowatymi i kaczkowatymi. O najstarszej skamieniałości reprezentującej współczesne ptaki informuje magazyn „Nature”.

Fragmenty szkieletu, nazwane żartobliwie „cudownym kurczakiem”, zawierają niemal kompletną czaszkę ukrytą w niewielkim odłamku skalnym. Czaszkę namierzono dzięki prześwietleniu znaleziska za pomocą promieni rentgenowskich.



Szczątki datowane są na około 66,7 mln lat, a więc mniej niż milion lat przed uderzeniem w Ziemię planetoidy, która położyła kres istnieniu wszystkich dużych dinozaurów.



Cechy anatomiczne czaszki każą podejrzewać, że prehistoryczny ptak mógł być spokrewniony z dzisiejszymi kurowatymi i kaczkowatymi. Dziób miał spłaszczony, podobny do kaczego.



Ekscytujący moment



– Chwila, kiedy zobaczyłem, co znajduje się we wnętrzu skały, należy do najbardziej ekscytujących w mojej karierze naukowej – opisuje dr Daniel Field z Uniwersytetu w Cambridge. Jak dodaje, jest to jedna z najlepiej zachowanych prehistorycznych ptasich czaszek na świecie.



Oprócz nieformalnego przydomka „cudownego kurczaka”, gatunek otrzymał bardziej dostojną nazwę, Asteriornis. Pochodzi ona od greckich słów „ornis” – oznaczającego ptaka oraz imienia greckiej postaci mitologicznej, tytanki Asterii, która zamieniła się w przepiórkę, oraz związana była ze spadającymi gwiazdami.

źródło: pap

Zdaniem badaczy z Uniwersytetu w Cambridge analiza skamieniałości pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ptaki przetrwały masowe wymieranie dużych dinozaurów pod koniec epoki kredowej.Skamieniałość znaleziono w wapiennej formacji skalnej na granicy belgijsko-holenderskiej. Tym samym jest to pierwszy okaz ptaka z czasów dinozaurów, pochodzący z północnej półkuli.