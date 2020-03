Strażacy dowożą jedzenie osobom objętym kwarantanną

Strażacy OSP w niektórych miejscach proszeni są przez wójtów i burmistrzów o dowożenie pożywienia do osób objętych kwarantanną – powiedział rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski. Dodał, że strażacy ochotnicy przejdą przeszkolenie w lokalnych komendach powiatowych.

Batorski zaznaczył, że ostatniej doby w działaniach prowadzonych w 53 punktach kontroli sanitarnej na granicach kraju brało udział 325 strażaków PSP, którzy wspierając inne służby zmierzyli temperaturę u 57 230 osób.



Przekazał, że przy szpitalach do tej pory rozstawiono 128 polowych namiotów, które funkcjonują jako mobilne izby przyjęć, a przy ich obsłudze działa 326 ratowników.



Poinformował też, że strażacy OSP, w niektórych miejscach, proszeni są przez wójtów i burmistrzów o dowożenie pożywienia do osób objętych kwarantanną. – Strażacy ochotnicy przejdą przeszkolenie w lokalnych komendach powiatowych – przekazał rzecznik prasowy.



Poza tym strażacy w całym kraju prowadzą, jak zawsze, typowe dla swojej służby działania. – W ciągu ostatniej doby nasi strażacy normalnie działali i wyjeżdżali do 1806 zdarzeń, w tym do ponad 1 tys. pożarów – powiedział Batorski.

