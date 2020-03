Szumowski: Przepustowość laboratoriów to ok. 3 tys. próbek na dobę

Przepustowość laboratoriów prowadzących badania na koronawirusa to w tej chwili co najmniej 3 tys. próbek na dobę; wykonywanych jest teraz średnio 1,2-1,5 tys. – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister podał na antenie Polskiego Radia, że do laboratoriów przekazano dotąd ok. 50 tys. testów, które zostały rozdystrybuowane w całej Polsce.



Laboratorium NIZP-PZH w Warszawie zawiesiło działanie po tym, jak u pracownika jednego z zakładów naukowych, niezaangażowanego w proces diagnostyki COVID-19, potwierdzono koronawirusa.



MZ zapewnia, że nie wpłynie to na szybkość i skuteczności badań w kierunku koronawirusa. W kraju badania takie prowadzi ponad 20 laboratoriów.



Jak wskazał minister, nie ma nowych zaleceń resortu zdrowia dla obywateli. – Jest piękna pogoda, ale nie wychodźmy na spotkania na trawie, przy grillu. Po to mamy tę narodową kwarantannę, by przyrost trochę spowolnić – powiedział szef resortu zdrowia.



Szumowski przyznał, że tempo zachorowań przypomina to z innych państw europejskich, pomijając Włochy. – W związku z tym pozostańmy w domach, postarajmy się spowolnić to tempo wzrostu – ocenił.

