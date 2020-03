Po kontroli CBA w urzędzie marszałkowskim zawiadomiono prokuraturę

CBA przeprowadziło kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Agenci ustalili, że beneficjent dofinansowania wydatkował pozyskane środki na cele „w znacznej części niezgodne z ich przeznaczeniem”, narażając na szkodę finansową głównego podwykonawcę badań – Główny Instytut Górnictwa.

Jak służby specjalne działają w czasie pandemii koronawirusa Służby specjalne aktywnie włączają się w walkę z epidemią koronawirusa. – Podejmujemy szereg działań związanych z bieżącą sytuacją w Polsce i na... zobacz więcej

Jak mówi portalowi tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski, agenci z delegatury w Poznaniu od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r. prowadzili w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego kontrolę wsparcia finansowego udzielonego spółce Global Trade Mash w ramach regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020 na projekt pod nazwą „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw”.



– W trakcie kontroli funkcjonariusze CBA ustalili, że spółka Global Trade Mash wydatkowała pozyskane środki na cele w znacznej części niezgodne z ich przeznaczeniem, pomijając przy tym i narażając na szkodę finansową głównego podwykonawcę badań, tj. Główny Instytut Górnictwa, który faktycznie realizował usługi badawcze zlecone przez spółkę – wskazuje rzecznik.



Według biura spółka wprowadzała pieniądze do obrotu gospodarczego z wykorzystaniem łańcucha transakcji.



– W ramach stworzonego łańcucha nabywała od wybranych, działających w porozumieniu z nią firm, towary i usługi za kwoty wielokrotnie przekraczające ich wartość rynkową. Przedsiębiorstwa wystawiały na rzecz spółki faktury dokumentujące sztucznie zawyżone koszty towarów i usług, umożliwiając tym samym wyłudzanie przez nią z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie projektu oczyszczania drewna z olejów kreozotowych – mówi Brodowski.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Dodaje też, że w toku prowadzonej kontroli CBA udaremniło niekorzystne rozporządzenie mieniem urzędu szacowane na 2.601.084,65 zł. Kontrola Biura zakończyła się złożeniem 28 lutego do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Głównego Instytutu Górnictwa.Wyniki kontroli CBA wskazują, że działania spółki Global Trade Mash spowodowały szkodę w majątku urzędu na kwotę 1.398.547,62 zł.