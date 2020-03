„Jeśli będą potrzebne większe środki – stać nas na to”

– To nie jest tak, że gospodarka stanęła w Polsce. Patrzymy na rozwój sytuacji, jeżeli będzie tego wymagała, jeżeli te turbulencje będą dłuższe i głębsze, niż dziś widzimy, będziemy gotowi do dalszych zmian – powiedziała w programie „Kwadrans polityczny” minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, której resort przygotowuje pakiet tzw. tarczy antykryzysowej.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił pakiet antykryzysowy, przygotowany w celu złagodzenia gospodarczych skutków epidemii koronawirusa. Jego wartość to około 212 mld zł.



Pakiet składa się z pięciu filarów: obrona pracowników przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.



– Jeśli będą potrzebne większe środki, to dziś stać nas na to, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemu finansowego – zapewniła minister Emilewicz, choć – przyznała – „konsekwencje i długość trwania kryzysu związanego z koronawirusem trudno przewidzieć”.



Świadczenia z ZUS



Pytana, czy wszyscy przedsiębiorcy znajdą w rządowych propozycjach odpowiednie rozwiązania pomocowe, wyjaśniła, że pakiet antykryzysowy zawiera pomoc dla ogółu przedsiębiorców – i tych na umowach cywilnoprawych: umowie o dzieło czy umowie zlecenie, którzy z dnia na dzień tracą swoje podstawowe dochody. – Będą oni mogli liczyć na wypłatę świadczenia z ZUS w wysokości około 2 tys. zł – podkreśliła.



Na pytanie, czy proponowane w ramach pakietu pożyczki dla przedsiębiorców w wysokości 5 tys. zł nie są zbyt niskie, minister wskazała, że są one tylko jednym z zaproponowanych rozwiązań. – Jest kilka instrumentów, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy – wyjaśniła. Wskazała, że przedsiębiorcy będą mogli między innymi pokryć do 40 proc. kosztów wypłaty wynagrodzeń z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, skorzystać z wakacji kredytowych przez trzy miesiące z możliwością przedłużenia na kolejne trzy oraz dopłat do odsetek z funduszu uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

źródło: „Kwadrans polityczny” TVP1, PAP

Szefowa resortu rozwoju skrytykowała również opozycję, która przedstawia nieadekwatne jej zdaniem metody minimalizowania skutków epidemii. – Nikt nie da tyle, ile opozycja obieca – skwitowała.– My walczymy z wirusem, a opozycja walczy z nami. Zachęcam kolegów z opozycji, byśmy wszyscy biegli w jednym celu. Dziś mówienie o przesunięciu wyborów wydaje się nieadekwatne. Jeśli będą przesłanki do tego, to być może taka decyzja będzie podejmowana – oceniła Emilewicz.