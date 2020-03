Ludzie różnią się genetycznie między sobą, czasami organizm jest osłabiony, dochodzi do zakażenia czymś, co normalnie nie miało szansy wejścia do naszego organizmu, namnożenia się – wyjaśniał w programie „#Jedziemy” wirusolog, prof. Włodzimierz Gut. Mówił też m.in. o tym, że teorie o sztucznym pochodzeniu tego koronawirusa są „wręcz nieprawdopodobne”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE





#wieszwiecej Polub nas