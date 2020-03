Gwarantujemy, że depozyty są bezpieczne – zapewnił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. – Nie ma obaw o kondycję banków – podkreślił.

Pietraszkiewicz pytany o to, czy obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy lombardowej, dzięki której zarabiają banki, nie uderzy w ich kondycję, zaznaczył, że najistotniejszym „jest, by gospodarka przeszła przez trudny okres w najlepszym stylu, a zadłużenie było jak najmniejsze”.



– Działania banków, a także Narodowego Banku Polskiego, rządu i przedsiębiorców, powinny zmierzać do tego, by w jak najmniejszym stopniu utracić potencjał intelektualny i materialny. Liczymy się z trudniejszymi warunkami działania banków. Niestety, będzie to rzutować na ofertę banków skierowaną do klientów, szczególnie deponentów – zaznaczył.



Dodał, że w programie stabilizowania i ochrony polskich firm „konieczne są takie działania, które zapewnią dostęp do finansowania w niezbędnej skali i w różnych segmentach, umożliwią podejmowanie zadań przebudowujących programy działania niektórych firm lub nawet ich restrukturyzację”. W jego ocenie, w kilkumiesięcznej perspektywie nie należy tego wykluczać.



– Przede wszystkim chodzi o to, żeby w tych niepewnych okolicznościach przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie finansowe ze strony banków. To jest możliwe w oparciu o działania wspierające - ze strony rządu i banku centralnego. Wspierające przedsiębiorców, ale także działania osłonowe dla polskiego sektora bankowego. Dajemy gwarancję naszym deponentom, że ich depozyty są bezpieczne – zapewnił.

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

Prezes Związku Banków Polskich podkreślił, że nie mam obaw o kondycję sektora. Dodał jednocześnie, że przyjmuje, „że zostaną wdrożone działania – zapowiedziane przez prezesa NBP i rozważane przez Krajowy Nadzór Finansowy – w obliczu nowego podejścia Europejskiego Banku Centralnego i regulacyjnych władz europejskich”.Zaznaczył, że chodzi o dodatkowe bufory systemowe, regulacje dotyczące wag ryzyka i specyficzne rozwiązania zasad nadzorczych. Dodał, że część z tych regulacji na mocy rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej i KNF „zostanie nieco złagodzona i dostosowana do realiów gospodarczych”.