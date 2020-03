Sprzedaż paliwa na stacjach może spaść o 30 proc.

Sprzedaż paliw na stacjach już w tym tygodniu może spaść o 30 proc. w związku z epidemią koronawirusa – uważa Urszula Cieślak, analityk z BM Reflex.

Zwraca też uwagę, że ceny paliw w hurcie spadły już do poziomów z początku 2016 r.



Dodała, że w ubiegłym tygodniu na stacjach zanotowano rekordowe poziomy sprzedaży od pojawienia się informacji o zamknięciu placówek oświatowych, namowach do ograniczenia wyjazdów i przekonywaniu do przejścia na pracę zdalną.



– Po panicznym zachowaniu się kierowców i masowym kupowaniu paliwa po informacji o zamknięciu szkół, uważam, że ten tydzień przynosi już nie najlepsze dane i sądzę, że sprzedaż na stacjach może być mniejsza o 30 proc. – powiedziała Cieślak.



– Cena benzyny w hurcie jest obecnie najniższa od lutego 2016 r., a cena diesla od marca 2016. Wtedy ceny na stacjach były poniżej 4 zł. Jeśli ceny u hurtowników nadal będą spadać, to być może za miesiąc, w kwietniu, na stacjach ceny osiągną poziom w okolicy 4 zł za litr – dodała.

źródło: pap

Jej zdaniem spadki sprzedaży nie będą jednakowe w każdym obiekcie. – Na pewno będą takie stacje, które będą sprzedawały 10 proc. mniej, ale i takie, gdzie sprzedaż spadnie o połowę – wyjaśniła.Cieślak nie wykluczyła, że na stacjach spadnie też sprzedaż towarów pozapaliwowych, włącznie z ofertą gastronomiczną.