Grypa zbiera śmiertelne żniwo. Rośnie liczba ofiar

W pierwszej połowie marca zanotowano w Polsce ponad 370 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń – wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Z powodu choroby zmarło w tym czasie 14 osób.

Od 1 do 7 marca odnotowano 211 tys. 572 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Z powodu grypy lub jej podejrzenia wystawiono 1546 skierowań do szpitala. Siedem osób zmarło.



Z kolei od 8 do 15 marca odnotowano 158 tys. 677 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W tym czasie, z powodu grypy lub jej podejrzenia wystawiono 1228 skierowań do szpitala. W tym przypadku również zmarło siedem osób.



Łącznie od 1 do 15 marca było 370 tys. 249 przypadków grypy i jej podejrzeń. 14 osób zmarło.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Specjaliści przekonują, że dobrym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia. Niezwykle istotne, jak podkreślają eksperci, jest przestrzeganie zasad higieny, między innymi częste mycie rąk oraz kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe. W miejscach publicznych i w środkach transportu należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia.Lekarze radzą, aby zadbać o kondycję fizyczną i właściwą dietę, co ma znaczący wpływ na odporność.