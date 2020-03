Koronawirus w Kongresie USA. Potwierdzono pierwsze przypadki

W Stanach Zjednoczonych potwierdzono zakażenie COVID-19 u dwóch pierwszych kongresmanów. To republikanin Mario Diaz-Balart oraz demokrata Ben McAdams.

58-letni Mario Diaz-Balart reprezentujący Miami i południową Florydę jest objęty kwarantanną i pracuje obecnie ze swojego apartamentu w Waszyngtonie.



– Chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, że czuję się już dużo lepiej. Jednak to ważne, by wszyscy potraktowali tę sprawę poważnie i zastosowali się do zaleceń, by uniknąć zachorowania i rozprzestrzeniania się wirusa – powiedział polityk.



Wkrótce po jego oświadczeniu zakażenie koronawirusem potwierdził demokrata z Utah, 45-letni Ben McAdams.



„Wzywam mieszkańców stanu Utah do potraktowania tego serio i dostosowywanie się do wskazówek ze strony CDC (Centra Kontroli i Prewencji Chorób – przp. red.) oraz ekspertów w dziedzinie zdrowia, żebyśmy mogli wszyscy wyleczyć się z tego publicznego zagrożenia” – napisał w oświadczeniu.



W Stanach Zjednoczonych potwierdzono ponad 7,3 tys. przypadków zakażenia COVID-19. Zmarło ponad 110 osób.

