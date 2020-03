„Załatwiacz” wpadł gdy odbierał 100 tys. zł łapówki

Poznańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który oferował jednemu z wielkopolskich biznesmenów powstrzymanie w skreśleniu jego firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jerzy U. został zatrzymany, gdy odbierał od przedsiębiorcy 100 tys. zł łapówki. Z ustaleń śledczych z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wynika, że U. był typowym „załatwiaczem”, powołującym się na wpływy w wielu instytucjach państwowych.

Do zatrzymania Jerzego U. doszło we wtorek. Mężczyzna wpadł w policyjną pułapkę. Do funkcjonariuszy zgłosił się bowiem przedsiębiorca z Poznania, który powiedział, że popadł w kłopoty i w akcie desperacji dał się namówić na skorzystanie z usług załatwiacza.



Jerzy U. miał opowiadać, że ma rozległe kontakty w wielu instytucjach państwowych. I dzięki temu może załatwić większość „trudnych spraw”.

Na gorącym uczynku



„Załatwiacz” zaproponował przedsiębiorcy, że za 200 tys. zł wstrzyma wykreślenie jego firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zażądał 100 tys. zł „z góry” i drugie tyle, po załatwieniu sprawy. Biznesmen nabrał jednak podejrzeń, że padł ofiarą hochsztaplera i zgłosił się do śledczych. Funkcjonariusze namówili go na doprowadzenie do zatrzymania Jerzego U. na gorącym uczynku przyjmowania łapówki.



We wtorek doszło do spotkania „załatwiacza” z biznesmenem. Kiedy ten ostatni wręczył Jerzemu U. 100 tys. zł, na miejscu pojawili się policjanci, którzy zatrzymali U. Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna miał związek ze służbami mundurowymi.

W Wydziale do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Jerzy U. usłyszał zarzut „powoływania się na wpływy w instytucji państwowej, w zamian za korzyść majątkową lub osobistą”. Za przestępstwo to grozi do 8 lat więzienia. Na wniosek prokuratury, sąd aresztował Jerzego U. na trzy miesiące.Śledczy sprawdzają teraz, czy podejrzany nie ma na sumieniu innych, podobnych przestępstw.