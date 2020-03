Pomagał spalić dwie osoby. Odsiedzi 25 lat, zamiast dwóch

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu skazał Mateusza K. na 25 lat więzienia za współudział w zabójstwie dwóch mężczyzn w salonie gier w Zgorzelcu w kwietniu 2015 r. Wcześniej Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał, że mężczyzna nie chciał nikogo zabić, a tylko groził ofiarom i orzekł karę – 2 lat więzienia. Mateusz K. nie czekał na rozstrzygnięcie prokuratorskiej apelacji i zniknął. Prawdopodobnie ukrywa się za granicą.

Sprawa dotyczy bestialskiej zbrodni z 13 kwietnia 2015 r., w jednym z salonów gier w Zgorzelcu. Rankiem do lokalu przyszli Piotr G. i Mateusz K. W salonie przebywali wtedy dwaj 22-latkowie: menadżer Tomasz K. oraz jego kolega Pascal B.



Piotr G. miał domagać się oddania pieniędzy, które wraz z kompanem wygrali na automatach. Twierdził także, że w lokalu ukradziono mu telefon. Prawdopodobnie napastnicy spotkali się z odmową, gdyż G. wziął od Mateusza K. kanister z benzyną i oblał nią Tomasza K. oraz Pascala B., po czym podpalił mężczyzn. W lokalu doszło do silnego wybuchu. Świadkowie opowiadali jak widzieli czterech mężczyzn wyskakujących z salonu. Trzech się paliło. Dwaj z nich: Tomasz K. i Pascal B. w bardzo ciężkim stanie trafili do szpitala. Gdzie, niedługo potem, zmarli.



Trzecim poparzonym był sam Piotr G. Mateusz K. zabrał go z miejsca zbrodni i zawiózł do domu. Żona G. widząc w jakim jest stanie wezwała pogotowie i mężczyzna trafił na oddział poparzeń szpitala w Nowej Soli.

Chciał zabić



Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oskarżyli Piotra G. o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ten przekonywał, że nie zamierzał nikogo zabić. Przekonywał, że to jego kompan doprowadził do wybuchu. W kwietniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał mężczyznę na dożywocie, z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 35 latach odsiadki. Wyrok podtrzymał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, a później Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony, zwracając uwagę, że Piotr G. już wcześniej groził Tomaszowi K., a 13 kwietnia przyjechał do salonu z zamiarem spalenia mężczyzny.



Mateusz K., również został oskarżony o współudział w zabójstwie w salonie gier. Mateusz K. miał podać Piotrowi G. kanister z benzyną. Ale postepowanie w jego sprawie toczyło się odrębnie.



Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał, że Mateusz K. nie brał udział w zabójstwie i skazał go za groźby, w związku z wymuszeniem zwrotu wygranej. K. został skazany na dwa lata więzienia.

Uciekł przed apelacją



Wyrok zaskarżyła prokuratura oraz rodziny ofiar. Wszyscy domagali się uznania Mateusza K. winnym współudziału w brutalnym zabójstwie. Wnioskowali o skazanie mężczyzny na dożywocie.



Przed tygodniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał słuszność apelacji prokuratury i jednego z oskarżycieli posiłkowych i skazał Mateusza K. na karę 25 lat więzienia. Wyrok jest prawomocny.



Na ogłoszeniu wyroku nie było Mateusza K. Sąd orzekł wobec niego trzymiesięczny areszt od momentu zatrzymania.



Z ustaleń śledczych wynika, że K. zniknął jeszcze przed rozstrzygnięciem apelacji. Prawdopodobnie ukrywa się za granicą.