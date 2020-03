Pierwsze ofiary koronawirusa w Pakistanie i Bangladeszu

W Pakistanie i Bangladeszu odnotowano pierwsze ofiary śmiertelne koronawirusa. Liczba zakażonych w Pakistanie wzrosła do 296 osób, a w Bangladeszu zanotowano 14 przypadków zachorowań na Covid-19.

Stany Zjednoczone zawiesiły wydawanie wiz Z powodu pandemii koronawirusa Stany Zjednoczone zawieszają wszelkie czynności, związane z wizami imigranckimi i nieimigranckimi w większości... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



50-letni zmarły Pakistańczyk wrócił niedawno z Arabii Saudyjskiej do Mardanu w prowincji Chajber Pasztunchwa. Śmierć pacjenta potwierdził minister zdrowia Zafar Mirza.



Wcześniej media pakistańskie informowały o śmierci 90-letniej osoby w Gilgicie-Baltistanie, lecz władze wycofały oświadczenie rzecznika prowincji.



W ostatnich dniach gwałtownie wzrosła liczba wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem w Pakistanie, gdzie zdiagnozowano 296 zakażonych. Przyczyną może być nieodpowiednio przeprowadzona kwarantanna pielgrzymów w Taftan na granicy z Iranem, gdzie po Chinach i Włoszech wykryto najwięcej przypadków koronawirusa. U co najmniej 119 z osób zwolnionych z kwarantanny w Taftan stwierdzono później zakażenia koronawirusem.



Pierwszą śmiertelną ofiarą koronawirusa w Bangladeszu jest 70-latek, który zaraził się wirusem od osoby powracającej niedawno do kraju. Dr Meerjady Sabrina Fiona z Instytutu Epidemiologii, Kontroli Chorób i Badań poinformowała na konferencji prasowej w Dakce, że pacjent miał również problemy z sercem i nerkami, wysokie ciśnienie oraz cukrzycę.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Dr Fiona podała, że w Bangladeszu wykryto dotychczas 14 przypadków zakażenia koronawirusem.