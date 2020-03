Stany Zjednoczone zawiesiły wydawanie wiz

Z powodu pandemii koronawirusa Stany Zjednoczone zawieszają wszelkie czynności, związane z wizami imigranckimi i nieimigranckimi w większości państw świata – poinformowała rzeczniczka Departamentu Stanu USA Morgan Ortagus. Dotyczy to też wydawania wiz.

Ortagus nie sprecyzowała, w których państwach zaprzestano wydawanie wiz. Placówki dyplomatyczne USA będą obsługiwały nagłe sprawy, związane z wizami „na tyle, na ile pozwolą środki” – wyjaśniła.



Od 16 marca Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie zawiesiły większość usług związanych z wizami. Obsługa obywateli USA funkcjonuje bez zmian.



Od 11 listopada 2019 roku Polacy mogą bez wiz podróżować do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych. Program ruchu bezwizowego nie pozwala na podjęcie pracy w Stanach Zjednoczonych.



Od północy 13 marca zawieszone są przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych cudzoziemców, którzy w ciągu 14 dni przed planowym wjazdem do USA przebywali w strefie Schengen, w tym z Polski.

