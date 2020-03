Premier do przedsiębiorców: Przetrwajmy razem ten trudny czas

– Mamy dużo większe pole manewru niż inne kraje, ale obecnej sytuacji nie można lekceważyć – tak o tarczy antykryzysowej, czyli propozycjach gospodarczych rządu w związku z pandemią koronawirusa mówił na antenie TVP Info Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się także do stanu przygotowania służby zdrowia do walki z koronawirusem. – Testów mamy absolutnie wystarczająco – zapewnił.

Premier w TVP Info mówił o przygotowaniach Polski na zagrożenie epidemią koronawirusem. Zapewnił, że nasz kraj jest coraz lepiej przygotowany. – Nawet pięciocyfrowa liczba chorych nie będzie dla nas takim dramatem, jak widzimy w Hiszpanii, Włoszech czy w innych krajach – powiedział.



Podkreślił, że w Polsce rząd zastosował daleko idące restrykcje. Wymienił szybkie zamkniecie granic i szkół. – Mam nadzieję, że spowolnimy w ten sposób rozprzestrzenianie się tego wirusa – podkreślił. Dodał, że WHO potwierdziła, że Polska podejmuje najbardziej właściwe działania w sytuacji zagrożenia epidemią.



– Robimy wszystko w najlepszy możliwy sposób. Nie szczędzimy sił i środków – zapewnił Morawiecki.



Podkreślił, że w ramach tych działań na ochronę zdrowia trafią dodatkowe środki w wysokości 7,5 mld zł. - Na infrastrukturę, na służbę zdrowia, na dodatki płacowe, na dodatkowy sprzęt, by było go wkrótce w nadmiarze - wyliczał.

Zapytany, czy nie zabraknie testów na koronawirusa premier odpowiedział: „Robimy wszystko, żeby polska służba zdrowia była jak najlepiej przygotowana do dużej liczby przypadków. (...) Testów mamy absolutnie wystarczająco”.

Premier podsumował, że do dziś w Polsce przeprowadzono około 10 tys. testów, a wykrytych przypadków jest 287. Dla porównania podał przykład Francji, gdzie przeprowadzono już 15 tys. testów, ale jednoczenie liczba chorych wyniosła ok. 2 tys. Premier podkreślił, że trzeba patrzeć na te proporcje i nie rozsiewać niepokojących, nieprawdziwych informacji.



Morawiecki podkreślił, że przygotowany przez rząd pakiet pomocowy, tzw. tarcza antykryzysowa, to największy tego rodzaju program na świecie. Ma on pomóc przetrwać polskim przedsiębiorcom trudny czas i perturbacje spowodowane przez koronawirusa.



Jak stwierdził, tarcza antykryzysowa ma zapobiegać – jak ujął „drążeniu gospodarki” i działać osłonowo, a także i dawać ludziom nadzieję, że po wygaśnięciu wirusa wszyscy będą mogli wrócić do normalnego życia.



– Tarcza antykryzysowa ma zapobiec najgorszym scenariuszom, ma chronić miejsca pracy, ma spowodować, by pracodawcy byli bardziej skłonni do utrzymywania miejsc pracy, pomimo mniejszych zleceń. Bardzo was prosimy, drodzy przedsiębiorcy, ze wsparciem państwa, ze wsparciem realnym, finansowym z budżetu państwa dla utrzymania miejsc na tak zwane postojowe, jeśli pracownicy nie mają wystarczająco dużo miejsc pracy. Przetrwajmy te najgorsze dwa, trzy miesiące, które są przed nami – powiedział.



Premier ponowił też apel, by nie wychodzić z domu. W TVP Info szef rządu podkreślał, że wprawdzie nie ma formalnego zakazu, jednak lepiej bez wyraźnej konieczności nie opuszczać własnego domu. Premier podkreślił, że jest to najlepszy środek ochronny przed zakażeniem, w szczególności dla seniorów.



– Bardzo intensywnie zalecamy pozostanie w domu. Wiemy od naszych specjalistów, profesorów od chorób zakaźnych, że to jest najlepsza metoda ograniczenia rozprzestrzeniania koronawirusa. Do wszystkich państwa mogę ten apel raz jeszcze skierować: Zostańmy w domu. W szczególności osoby starsze powinny naprawdę unikać spotkań z innymi ludźmi, ponieważ dla nich koronawirus to bardzo poważne ryzyko – mówił.