Minister rozwoju: Jest możliwe otwarcie sklepu w niedzielę, aby go zaopatrzyć

Jest możliwe otwarcie sklepu w niedzielę, aby go zaopatrzyć, by mogły być gotowe w poniedziałek rano na klientów – podkreśliła na konferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W związku z pandemią koronawirusa czasowe przywrócenie w niedziele zaopatrzenia sklepów i handlu przewiduje rządowy pakiet pomocowy dla firm.



– Wzruszyliśmy ustawę o zakazie handlu w niedzielę na mocy oświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy, Komendanta Głównego Policji oraz Prokuratora Generalnego na mocy ich wspólnego oświadczenie umożliwiliśmy towarowanie sklepów w niedzielę – powiedziała Emilewicz.



– Dzisiaj w ustawie mamy zakaz handlu, co oznacza, że placówki te są zamknięte od godz. 24 w sobotę do 24 w niedzielę. Na mocy tej decyzji jest możliwość otwarcia sklepu po to, aby w niedzielę zaopatrzyć, sklep przed godziną 24. To była nasza decyzja po to, aby wypróżniające się zbyt gwałtownie sklepy mogły być od poniedziałku rano gotowe dla klientów – dodała.



Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która weszła w życie 1 marca 2018 r., w tym roku przewiduje, że handel jest dozwolony w siedem niedziel w roku.

