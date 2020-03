Węgry zawieszają obowiązek spłaty kredytów

Zawieszenie obowiązku spłaty kredytów dla osób fizycznych i przedsiębiorstw do końca roku to jedno z posunięć w sferze gospodarki, jakie ogłosił premier Węgier Viktor Orban. To jednak nie jedyne rozwiązanie w koncepcji przedstawionej przez szefa węgierskiego rządu. Nagranie na ten temat zamieścił w mediach społecznościowych.

Zawieszony zostanie również m.in. obowiązek odprowadzania składki przez pracodawców w najbardziej dotkniętych przez epidemię koronawirusa sektorach, czyli turystyce, kulturze, rozrywce, transporcie osobowym i sporcie. Do 30 czerwca nie będą oni musieli także płacić składki emerytalnej, a składka zdrowotna zostanie im obniżona do minimum.



Firmom z tych sektorów nie będzie można wymówić umowy najmu ani podnieść ceny za wynajem.



Okres spłaty krótkoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw zostanie przedłużony do 30 lipca – wyjaśnia w facebookowym nagraniu Viktor Orban.





Od środy roczna rzeczywista stopa oprocentowania nowo zaciąganych kredytów konsumpcyjnych nie może być też wyższa niż podstawowa stopa banku centralnego plus 5 proc.Ponadto mają zostać uelastycznione zasady zatrudniania, aby pracodawca i pracownik mogli łatwiej osiągnąć porozumienie.Na Węgrzech stwierdzono dotąd 58 przypadków zakażenia koronawirusem.